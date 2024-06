Le foto dei leader al G7 in Puglia, tra selfie, giri in Panda e paracadutisti

Venerdì è iniziata la seconda giornata del G7 in Puglia, la riunione dei capi di stato e di governo delle sette più influenti democrazie del mondo. Durerà fino a sabato e si sta svolgendo a Borgo Egnazia, un complesso di ville e costruzioni di lusso che è ormai da tempo un posto molto in voga tra politici e personaggi famosi per eventi, matrimoni o semplici vacanze. Tra le principali questioni di questo G7 c’è un prestito da più di 50 miliardi di euro per finanziare la resistenza militare dell’Ucraina, su cui c’è già un accordo, ma si discuterà anche di cambiamento climatico, di Medio Oriente, di migrazioni, di sicurezza economica, con un’attenzione particolare ai rapporti tra l’Occidente e la Cina.

Dopo la cerimonia di accoglienza – con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato il benvenuto ai leader di Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Giappone e Stati Uniti, oltre alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel – gli incontri si stanno svolgendo tra riunioni nel formato canonico del G7, dunque coi soli leader presenti accompagnati ciascuno da un solo consigliere diplomatico (chiamati “sherpa”, in gergo), o in formato allargato, con la partecipazione cioè di altri capi di Stato o di governo appositamente invitati, o ancora in forma bilaterale. Questa mattina Meloni ha avuto un incontro col presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e nel pomeriggio ha accolto il presidente argentino Javier Milei.

I lavori sono spesso intervallati da momenti più leggeri, in cui i leader sembrano divertirsi genuinamente: ieri per esempio i leader hanno assistito a uno spettacolo di paracadutisti con le bandiere dei paesi partecipanti al G7, che si facevano planare su un grande campo da golf su cui i leader erano arrivati in macchine italiane d’epoca. La sera c’è stata poi una cena di gala a cui ha partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

