Papa Francesco parteciperà al G7 per parlare di intelligenza artificiale

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che papa Francesco parteciperà alla prossima riunione del G7, l’evento che riunisce i capi di stato e di governo dei più importanti paesi democratici e industrializzati del mondo: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, Canada, Francia e Italia. Meloni ha detto che Papa Francesco sarà il primo papa a partecipare all’evento, che quest’anno si terrà in Puglia tra il 13 e il 15 giugno.

Interverrà in particolare durante una sessione dedicata all’intelligenza artificiale, che Meloni ha descritto come «la più grande sfida antropologica di quest’epoca». Sarà un evento outreach, ossia a cui potranno partecipare i rappresentanti di tutti i paesi invitati, anche se non sono membri del G7. Non è chiaro se il papa sarà fisicamente in Puglia o se si collegherà da remoto.

Papa Francesco ha già affrontato il tema in vari interventi. Lo scorso gennaio, per esempio, aveva dedicato il suo discorso per la giornata mondiale della pace proprio all’intelligenza artificiale, dicendo che nei prossimi anni diventerà «sempre più importante» e che dovrebbe essere posta «al servizio del migliore potenziale umano e delle nostre più alte aspirazioni, non in competizione con essi».