Il calendario delle partite degli Europei di calcio

Venerdì sera cominciano gli Europei maschili di calcio, che quest’anno si terranno in Germania. La partita inaugurale sarà proprio tra la Nazionale del paese ospitante e la Scozia (alle 21), mentre l’Italia giocherà la sua prima partita sabato sera contro l’Albania (sempre alle 21). In tutto ci sono 24 squadre partecipanti, divise in sei gruppi, e la fase del torneo a gironi durerà dal 14 al 26 giugno: passeranno agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone, più le quattro migliori terze (in base ai punti fatti e in subordine alla differenza fra gol fatti e subiti). Fino al 26 giugno sono previste partite tutti i giorni (alle 15, alle 18 e alle 21), poi due giorni di riposo prima della fase a eliminazione diretta: la finale sarà il 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino.

I gironi

GRUPPO A

Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera

GRUPPO B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

GRUPPO C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

GRUPPO D

Polonia

Paesi Bassi

Austria

Francia

GRUPPO E

Belgio

Slovacchia

Romania

Ucraina

GRUPPO F

Turchia

Georgia

Portogallo

Repubblica Ceca

Il calendario delle partite

FASE A GIRONI

Prima giornata

Germania-Scozia – 14 giugno, ore 21

Ungheria-Svizzera – 15 giugno, ore 15

Spagna-Croazia – 15 giugno, ore 18

Italia-Albania – 15 giugno, ore 21

Slovenia-Danimarca – 16 giugno, ore 18

Serbia-Inghilterra – 16 giugno, ore 21

Polonia-Olanda – 16 giugno, ore 15

Austria-Francia – 17 giugno, ore 21

Romania-Ucraina – 17 giugno, ore 15

Belgio-Slovacchia – 17 giugno, ore 18

Turchia-Georgia – 18 giugno, ore 18

Portogallo-Repubblica Ceca – 18 giugno, ore 21

Seconda giornata

Germania-Ungheria – 19 giugno, ore 18

Scozia-Svizzera – 19 giugno, ore 21

Croazia-Albania – 19 giugno, ore 15

Spagna-Italia – 20 giugno, ore 21

Slovenia-Serbia – 20 giugno, ore 15

Danimarca-Inghilterra – 20 giugno, ore 18

Polonia-Austria – 21 giugno, ore 18

Olanda-Francia – 21 giugno, ore 21

Slovacchia-Ucraina – 21 giugno, ore 15

Belgio-Romania – 22 giugno, ore 21

Georgia-Repubblica Ceca – 22 giugno, ore 15

Turchia-Portogallo – 22 giugno, ore 18 (Gruppo F)

Terza giornata

Svizzera-Germania – 23 giugno, ore 21

Scozia-Ungheria – 23 giugno, ore 21

Albania-Spagna – 24 giugno, ore 21

Croazia-Italia – 24 giugno, ore 21

Inghilterra-Slovenia – 25 giugno, ore 21

Danimarca-Serbia – 25 giugno, ore 21

Olanda-Austria – 25 giugno, ore 18

Francia-Polonia – 25 giugno, ore 18

Slovacchia-Romania – 26 giugno, ore 18

Ucraina-Belgio – 26 giugno, ore 18

Georgia-Portogallo – 26 giugno, ore 21

Repubblica Ceca-Turchia – 26 giugno, ore 21

Ottavi di finale

2ª girone A – 2ª girone B – 29 giugno, ore 18 (ottavo n.1)

1ª girone A – 2ª girone C – 29 giugno ore 21 (ottavo n.2)

1ª girone C – 3ª girone D/E/F – 30 giugno, ore 18 (ottavo n.3)

1ª girone B – 3ª girone A/D/E/F – 30 giugno, ore 21 (ottavo n.4)

2ª girone D – 2ª girone E – 1 luglio, ore 18 (ottavo n.5)

1ª girone F – 3ª girone A/B/C – 1 luglio, ore 21 (ottavo n.6)

1ª girone E – 3ª girone A/B/C/D – 2 luglio, ore 18 (ottavo n.7)

1ª girone D – 2ª girone F – 2 luglio, ore 21 (ottavo n.8)

Quarti di finale

Vincente ottavo n.2 – Vincente ottavo n.4 – 5 luglio, ore 18 (quarto n.1)

Vincente ottavo n.5 – Vincente ottavo n.6 – 5 luglio, ore 21 (quarto n.2)

Vincente ottavo n.3 – Vincente ottavo n.1 – 6 luglio, ore 18 (quarto n.3)

Vincente ottavo n.7 – Vincente ottavo n.8 – 6 luglio, ore 21 (quarto n.4)

Semifinali

Vincente quarto n.1 – Vincente quarto n.2 – 9 luglio, ore 21

Vincente quarto n.3 – Vincente quarto n.4 – 10 luglio, ore 21

Finale

14 luglio, ore 21

Dove vedere gli Europei in tv

Gli Europei saranno trasmessi per intero sui canali di Sky e in streaming su Now e SkyGo. La Rai trasmetterà in chiaro tutte le partite dell’Italia, e tutte le partite dai quarti di finale in poi.