Le foto della prima giornata del G7 in Puglia

Giovedì è iniziato in Puglia il G7, la riunione dei capi di stato e di governo delle sette più influenti democrazie del mondo. L’incontro durerà fino a sabato e si sta svolgendo a Borgo Egnazia, un complesso di ville e costruzioni di lusso in provincia di Brindisi che riprende l’architettura tradizionale locale e che è ormai da tempo un posto molto in voga tra politici e personaggi famosi per eventi, matrimoni o semplici vacanze.

La principale questione di cui i leader discuteranno in questi giorni è la concessione di un grosso prestito da più di 50 miliardi di euro all’Ucraina, su cui un accordo di principio è già stato raggiunto. Il prestito servirà a finanziare la resistenza militare e la ricostruzione delle infrastrutture energetiche del paese, che da più di due anni combatte contro l’invasione dell’esercito russo. Fuori dalle riunioni del G7 si sta però anche parlando molto del sequestro di una nave, che avrebbe dovuto ospitare gli agenti di polizia in servizio durante l’incontro, per via delle sue condizioni fatiscenti.

