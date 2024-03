Lo spot elettorale in cui Joe Biden scherza sulla sua età

Sabato sul canale YouTube del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato caricato un nuovo spot elettorale per la sua campagna per le elezioni presidenziali di novembre 2024, dove il suo avversario sarà quasi sicuramente l’ex presidente Donald Trump. Il contenuto del video è piuttosto classico: Biden parla di vari obiettivi che è riuscito a raggiungere e di altri che intende portare a termine se verrà rieletto, e il suo programma viene messo a confronto con quello di Trump. Lo spot ha ricevuto più attenzione di altri perché inizia e finisce con un riferimento all’età di Biden, una questione di cui si sta parlando moltissimo in questa campagna elettorale, perché Biden compierà quest’anno 82 anni e se venisse rieletto governerebbe fino a 86.

Il video inizia con Biden che dice: «Sentite, non sono un ragazzo giovane, non è un segreto, ma io so come portare a termine le cose per il popolo americano». Negli ultimi mesi i Repubblicani hanno spesso usato la questione dell’età per accusarlo di non essere in grado di sostenere un secondo mandato presidenziale (nonostante Trump, che quasi certamente sarà il candidato Repubblicano, compierà fra poco 78 anni). In passato Biden aveva risposto alle critiche sulla sua età dicendo di saper governare un paese proprio perché era in politica da diversi decenni.

A febbraio i giornali e le emittenti televisive statunitensi erano tornate a parlare molto di questo tema quando un rapporto del dipartimento di Giustizia su un’indagine su alcuni documenti riservati aveva messo in dubbio la lucidità mentale di Biden a causa della sua anzianità. Biden aveva duramente criticato il rapporto ed era sembrato piuttosto indispettito dai dubbi sulla sua lucidità. Sul tema aveva dato anche alcune risposte particolarmente seccate, per esempio a una giornalista della tv conservatrice Fox News: «Sono un uomo anziano, e so cosa diavolo sto facendo», aveva detto.

Negli ultimi giorni però Biden sembra aver cambiato strategia su come affrontare questo tema e sta menzionando la sua età più spesso, soprattutto in modo più scherzoso. Alla fine del discorso sullo stato dell’Unione che ha fatto questa settimana aveva ironizzato dicendo: «So che potrebbe non sembrare così, ma sono in giro da un po’». Lo stesso tono è usato nello spot pubblicato sabato: alla fine del video c’è una scena in cui un produttore fuori campo chiede a Biden di rifare il discorso una seconda volta, al quale Biden risponde scherzando: «Sentite, sono molto giovane, energico e bello. Perché diavolo devo fare questa cosa?».