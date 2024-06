Thiago Motta sarà l’allenatore della Juventus dalla prossima stagione

La Juventus ha annunciato che Thiago Motta sarà il nuovo allenatore della sua squadra maschile di calcio a partire dalla prossima stagione. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Thiago Motta ha 41 anni e nelle ultime due stagioni ha allenato il Bologna, ottenendo quest’anno un risultato davvero sorprendente: la qualificazione alla prossima Champions League, la prima competizione europea per club, che il Bologna aveva giocato solamente un’altra volta nella storia, sessant’anni fa, quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni. Il 23 maggio il Bologna aveva diffuso una nota in cui aveva comunicato che Motta non avrebbe rinnovato il contratto, e pochi giorni dopo aveva assunto Vincenzo Italiano come nuovo allenatore.

A fine maggio la Juventus aveva esonerato Massimiliano Allegri, soprattutto a causa del comportamento tenuto durante e dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in cui l’allenatore era stato espulso per aver protestato in maniera insistente e molto plateale con l’arbitro e i suoi collaboratori, e aveva poi insultato e minacciato un giornalista. Al suo posto era stato nominato per le ultime giornate di campionato l’allenatore dell’Under-19 della Juventus, Paolo Montero. Da tempo, comunque, diversi media sportivi parlavano del fatto che Allegri sarebbe stato esonerato in ogni caso alla fine della stagione, e Thiago Motta era dato come uno dei più probabili sostituti.

