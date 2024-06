Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Bologna

Mercoledì la squadra di calcio maschile del Bologna ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore: ha firmato un contratto di due anni, fino al 30 giugno del 2026. Italiano sostituirà Thiago Motta, l’allenatore con cui in questa stagione il Bologna ha raggiunto il quinto posto in classifica in Serie A e si è qualificato per la Champions League, la massima competizione europea per club, un obiettivo che non raggiungeva da sessant’anni.

Italiano ha 46 anni e nelle ultime tre stagioni ha allenato la Fiorentina, con cui ha raggiunto due finali consecutive di Conference League, la terza competizione europea per club, perdendole entrambe (la prima nel 2023, l’altra pochi giorni fa).