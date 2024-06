Gianmarco Tamberi è di nuovo campione d’Europa

Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto agli Europei di atletica leggera in corso a Roma. In una serata in cui erano già stati superati due record nazionali, quelli di Nadia Battocletti nei 10mila metri (oro) e di Alessandro Sibilio nei 400 metri a ostacoli (argento), Tamberi ha stabilito al primo tentativo dopo una gara un po’ incerta il record dei campionati europei: 2 metri e 37 centimetri.

Tamberi ha 32 anni compiuti il primo giugno, è campione del mondo in carica e ha anche vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella gara di martedì sera ha sbagliato un salto a 2 metri e 26, ne ha sbagliati due a 2 metri e 29 e poi due anche a 2 metri e 33, quando in gara erano rimasti solo lui e l’ucraino Vladyslav Lavskyy. Dopo il terzo errore di quest’ultimo, l’oro era matematico: Tamberi ha però fatto alzare l’asta a 2 metri e 34 centimetri, superandola con un ampio margine, e poi a 2 metri e 37, facendo altrettanto.

Nel 2022 a Monaco, in Germania, Tamberi era diventato campione europeo per la seconda volta in carriera (la terza, contando anche gli Europei indoor). L’anno successivo invece aveva vinto l’oro ai Mondiali di Budapest, in Ungheria, raggiungendo al primo tentativo la misura di 2 metri e 36 centimetri: tre centimetri sopra il qatariota Mutaz Barshim, l’atleta con cui aveva condiviso l’oro alle Olimpiadi di Tokyo. In gara martedì c’erano anche Stefano Sottile e Manuel Lando, entrambi eliminati al terzo tentativo a 2 metri e 26.

Con dieci ori, sette argenti e tre bronzi, al momento l’Italia è al primo posto nel medagliere agli Europei, che si concluderanno mercoledì 12 giugno. Al secondo posto c’è la Francia, con quattro ori, tre argenti e cinque bronzi, seguita dalla Norvegia, con tre ori, due argenti e un bronzo. Alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi, dove punta di nuovo all’oro, Tamberi sarà portabandiera dell’Italia assieme alla schermitrice Arianna Errigo.

