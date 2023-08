Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di atletica

Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica leggera in corso a Budapest. Nella finale disputata martedì sera e durata circa due ore, Tamberi ha raggiunto al primo tentativo la misura di 2 metri e 36 centimetri, la stessa dello statunitense JuVaughn Harrison, che però l’ha raggiunta al secondo tentativo, e tre centimetri sopra il qatariota Mutaz Barshim, l’atleta con cui aveva condiviso l’oro alle Olimpiadi di Tokyo. La vittoria ai Mondiali era l’unica che gli mancava: si era peraltro qualificato alla finale con grande difficoltà e all’ultimo salto a sua disposizione nelle semifinali.

CAMPIONE DEL MONDO 🚀 The Olympic champion becomes the high jump world champion ‼️ 🇮🇹's @gianmarcotamber flies over 2.36m to win his first #WorldAthleticsChamps 🥇 pic.twitter.com/tg8JY78dZf — World Athletics (@WorldAthletics) August 22, 2023

Tamberi ha compiuto 31 anni il primo giugno e quest’anno aveva già vinto un oro individuale ai Giochi europei in Polonia, contribuendo alla vittoria dell’Italia nell’Europeo a squadre. L’anno scorso a Monaco, in Germania, era diventato campione europeo per la seconda volta in carriera (la terza contando anche gli Europei indoor). Ai Mondiali il suo miglior risultato finora era il quarto posto ottenuto l’anno scorso a Eugene, negli Stati Uniti. Nel 2016, sempre negli Stati Uniti, aveva però vinto l’oro ai Mondiali indoor.

Per l’Italia quella di Tamberi è la prima medaglia d’oro in questa edizione dei Mondiali di atletica e la terza complessiva, dopo l’argento di Leonardo Fabbri nel getto del peso e il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 chilometri di marcia. L’altro campione olimpico in carica della Nazionale italiana, Marcell Jacobs, non è invece riuscito a qualificarsi alla finale dei 100 metri.

