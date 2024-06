Le foto dell’80esimo anniversario del D-Day

Giovedì in Normandia, nel nord della Francia, sono state organizzate grandi cerimonie per commemorare l’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, uno dei momenti più importanti della Seconda guerra mondiale. Partecipavano diversi capi di stato, fra cui il presidente statunitense Joe Biden, quello francese Emmanuel Macron, re Carlo III del Regno Unito e il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Ma c’erano anche circa 200 veterani che combatterono nella Seconda guerra mondiale, molti dei quali ultracentenari: questa potrebbe quindi essere l’ultima grande cerimonia a cui partecipa qualcuno che prese parte in prima persona all’evento.

Il 6 giugno del 1944 150mila soldati, principalmente statunitensi, britannici e canadesi, sbarcarono nella Francia occupata dalla Germania nazista, aprendo la fase finale della guerra, conclusasi 11 mesi dopo con l’occupazione di Berlino. L’anniversario dello sbarco è un momento molto sentito nei paesi che furono coinvolti, anche per la durezza che caratterizzò gli scontri: in entrambi gli schieramenti in un giorno morirono fra le 10mila e le 20mila persone.

– Leggi anche: 80 anni fa lo sbarco in Normandia cambiò la Seconda guerra mondiale