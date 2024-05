La Spagna ha multato Ryanair, Volotea, Vueling e EasyJet perché fanno pagare il bagaglio a mano

Il ministero del Consumo spagnolo ha assegnato multe per un totale di 150 milioni di euro alle compagnie aeree low cost Ryanair, Volotea, Vueling e EasyJet per via di diverse pratiche considerate scorrette, fra cui far pagare ai passeggeri il bagaglio a mano da caricare nelle cappelliere della cabina (mentre è solitamente gratuito un bagaglio più piccolo che si può tenere sotto il sedile).

Fra le altre violazioni ci sono l’applicazione di una tariffa per la selezione del posto a sedere anche quando il passeggero viaggia con bambini o persone non autonome, la scarsa trasparenza sul prezzo finale del biglietto e l’impossibilità di pagare in aeroporto in contanti questi o altri servizi aggiuntivi.

Le sanzioni sono state annunciate da due associazioni per la tutela dei consumatori spagnoli, OCU e Facua, e confermate dall’Associazione delle linee aeree (ALA), che riunisce le compagnie che gestiscono l’85 per cento del traffico aereo spagnolo e ha annunciato che farà ricorso. Secondo l’associazione la decisione del ministero spagnolo farà aumentare il prezzo base dei biglietti, che penalizzerà chi decideva di non pagare il bagaglio da portare in cabina, cioè il 40 per cento dei passeggeri.

L’entità delle sanzioni ricevute da ciascuna compagnia non è nota: secondo quanto detto da Facua, Ryanair avrebbe ricevuto la multa maggiore: è anche la prima ad aver introdotto la pratica del bagaglio a mano a pagamento, nel 2018. Vueling avrebbe ricevuto una sanzione minore, e le multe ricevute da EasyJet e Volotea sarebbero ancora più basse.

Il ministero del Consumo aveva aperto un’indagine nel 2023 per valutare le pratiche. Oltre alle sanzioni ha applicato un “ammonimento speciale” a Ryanair, perché fa pagare un prezzo considerato sproporzionato, 20 euro, per stampare la carta d’imbarco in aeroporto.

