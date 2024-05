Il governo israeliano ha approvato una legge per chiudere Al Jazeera in Israele

Caricamento player

Domenica il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu ha approvato all’unanimità una legge per chiudere tutte le attività in Israele di Al Jazeera, il più famoso media in Medio Oriente. Da diversi mesi il governo attaccava Al Jazeera accusandola, spesso in maniera molto generica, di parteggiare per Hamas nella guerra in corso nella Striscia di Gaza: finora però non aveva mai adottato misure così drastiche.

La legge approvata dal governo prescrive che il canale tv di Al Jazeera non sia più visibile in Israele e che i suoi siti non siano più raggiungibili. Nella legge inoltre viene ordinata la chiusura degli uffici israeliani di Al Jazeera e la confisca di tutte le attrezzature utilizzate dal suo personale israeliano, tranne telefoni e computer. Ogni 45 giorni il governo dovrà decidere se rinnovare o meno la misura.

Al Jazeera è uno dei più seguiti media al mondo e uno dei pochi media rimasti operativi nella Striscia di Gaza, invasa ormai da mesi dall’esercito israeliano. Al Jazeera non è un’entità unica: ha sia un canale in lingua araba che uno in inglese (i due maggiori), che hanno dirigenze, giornalisti, uffici e programmi diversi. Pur affermando di seguire la stessa linea editoriale, usano toni e approcci anche molto differenti. Da quando è stata fondata (in Qatar, nel 1996) è stata al centro di numerose polemiche: negli anni ha guadagnato credibilità e influenza, certificata tra l’altro da alcuni premi internazionali per alcuni suoi servizi ma al contempo è stata spesso accusata di avere un approccio più benevolo nei confronti del Qatar, che la finanzia parzialmente, e più in generale dei movimenti islamisti, anche radicali.

Il Likud, il partito di Netanyahu, la definisce uno «strumento di Hamas» dal 2008, e negli ultimi mesi si era già parlato della possibilità che potesse essere chiusa in Israele. La decisione potrebbe complicare i rapporti internazionali tra Israele e il Qatar, che negli ultimi mesi ha lavorato spesso per cercare di mediare tra il governo israeliano e Hamas per cercare di ottenere un cessate il fuoco.

Il voto è stato possibile perché il parlamento israeliano il mese scorso aveva approvato una legge che permette al governo di chiudere temporaneamente eventuali media stranieri nel caso in cui il governo ritenga che mettano in pericolo la sicurezza nazionale.

Non è chiaro come l’ordinanza influenzerà il lavoro che i giornalisti di Al Jazeera portano avanti nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, che si sofferma in maniera molto concreta soprattutto sulle sofferenze e le difficoltà quotidiane dei civili palestinesi. Negli ultimi mesi era già stato particolarmente difficile, anche perché alcuni di loro hanno subito personalmente delle perdite pesanti: la moglie e i tre figli del caporedattore di Al Jazeera a Gaza, Wael Dahdouh, sono stati uccisi dall’esercito israeliano durante un bombardamento.

Un giornalista di Al Jazeera e un funzionario israeliano hanno raccontato a Reuters che domenica la polizia israeliana ha fatto irruzione in una camera d’albergo di Gerusalemme est che l’emittente utilizzava, di fatto, come redazione. Sono circolati online alcuni video che mostrano alcuni agenti in borghese mentre entrano nella stanza e confiscano una parte dell’attrezzatura.

