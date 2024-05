La polizia sta provando a sgomberare i manifestanti dal campus dell’Università della California di Los Angeles

Nella notte tra mercoledì e giovedì alcuni agenti di polizia in tenuta antisommossa sono entrati brevemente all’Università della California, Los Angeles, per sgomberare un accampamento di manifestanti che protestavano contro Israele e a sostegno della popolazione palestinese. Ne sono nati alcuni scontri, in cui i manifestanti hanno lanciato oggetti contro la polizia e intonato slogan a favore della Palestina, e gli agenti sono successivamente usciti dall’università. Hanno tentato di rientrare poco dopo, ma centinaia di manifestanti avevano bloccato l’ingresso dell’accampamento. A quel punto gli agenti hanno distrutto quasi del tutto le barricate costruite dai manifestanti, fatte di compensato e altri materiali, e hanno arrestato diverse persone, non si sa ancora quante. Al momento gli agenti stanno esortando i manifestanti ad andarsene, minacciando altri arresti.

Negli Stati Uniti sono in corso da giorni proteste contro la guerra nella Striscia di Gaza, cominciata dopo l’attacco in territorio israeliano del gruppo radicale palestinese Hamas il 7 ottobre scorso e proseguita con l’assedio e l’invasione di terra della Striscia di Gaza da parte di Israele. Durante l’invasione e i bombardamenti israeliani sono state uccise decine di migliaia di palestinesi. Le proteste statunitensi sono probabilmente le più estese e significative da quelle del 1968 contro la guerra in Vietnam, e stanno avendo serie conseguenze nell’ambiente accademico e sulla politica in tutti gli Stati Uniti. Davanti alla diffusione delle proteste, che sono cresciute in varie forme in decine di campus, le amministrazioni universitarie hanno adottato approcci molto differenti: alcuni più duri e altri più permissivi, ma molto spesso fallimentari.

