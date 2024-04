L’Italia avrà cinque squadre nella prossima Champions League

I risultati ottenuti giovedì sera dalle squadre italiane di calcio in Europa League e Conference League (la seconda e la terza competizione per club europea) hanno dato all’Italia la certezza di finire la stagione in una delle prime due posizioni del ranking UEFA stagionale. Vuol dire che nella prossima Champions League giocheranno cinque squadre italiane. L’anno prossimo infatti la principale competizione europea cambierà formato e passerà da 32 a 36 squadre; due delle quattro squadre che si aggiungeranno verranno assegnate di anno in anno ai migliori campionati in base al ranking, che è una classifica creata con i risultati delle squadre dei vari paesi nelle competizioni europee.

Attualmente l’Italia è prima nel ranking stagionale con 19.498 punti, davanti alla Germania (17.928) e all’Inghilterra (17.375), che non potrà più superare l’Italia, perché solamente una squadra inglese è rimasta in gioco in Europa (l’Aston Villa, in Conference League). L’Italia invece ha ancora tre squadre in Europa: la Roma e l’Atalanta, entrambe qualificate per le semifinali di Europa League, e la Fiorentina, in semifinale di Conference. Ogni volta che una squadra vince o supera un turno in una competizione europea accumula punti per il ranking. Fino a quest’anno, i risultati nelle tre competizioni europee valgono gli stessi punti, mentre dall’anno prossimo peseranno di più i risultati ottenuti in Champions League.

Se fino a oggi l’Italia portava in Champions League le prime quattro classificate della Serie A, l’anno prossimo ci andrà anche la squadra che finirà quinta. Finisse oggi la Serie A, l’anno prossimo andrebbero in Champions League l’Inter, il Milan, la Juventus, il Bologna e la Roma, ma la competizione per il quinto posto non è ancora chiusa (la sesta e la settima, Atalanta e Lazio, possono ancora farcela).

C’è anche l’eventualità che l’Italia porti addirittura sei squadre in Champions League. Uno dei posti in Champions viene riservato infatti alla vincitrice dell’Europa League precedente. Per avere sei squadre in Champions, bisognerebbe che una tra Atalanta e Roma vincesse l’Europa League e allo stesso tempo non arrivasse tra le prime cinque in Serie A. In quel modo, oltre alle prime cinque classificate, andrebbe in Champions League anche una sesta squadra italiana.