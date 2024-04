Nei quarti di finale di Europa League la Roma ha eliminato il Milan, l’Atalanta il Liverpool

Nelle partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League, la seconda coppa europea per club, la Roma ha battuto il Milan 2-1, mentre l’Atalanta ha perso contro il Liverpool per 0-1. L’Atalanta però aveva vinto 3-0 nella partita di andata e quindi accede comunque alle semifinali, come la Roma.

Per la Roma hanno segnato Gianluca Mancini al 12esimo minuto e Paulo Dybala al 22esimo. Per gran parte della partita ha dovuto giocare con 10 giocatori, a seguito dell’espulsione al 31esimo minuto di Zeki Çelik. Sul finale del secondo tempo, all’85esimo minuto, ha segnato per il Milan Matteo Gabbia. Nella partita tra Liverpool e Atalanta invece ha segnato su rigore Mohamed Salah al settimo minuto.

Negli altri quarti di finale di Europa League il Bayern Leverkusen – che ha da poco vinto il campionato tedesco, la Bundesliga – ha pareggiato 1-1 contro il West Ham United. Grazie al risultato dell’andata, nella quale aveva vinto 2-0, accede alle semifinali.

Nei quarti di finale di Conference League invece, la terza coppa europea per importanza, la Fiorentina ha vinto 2-0 contro i cechi del Viktoria Plzen, dopo due tempi supplementari, e giocherà le semifinali contro il Club Brugge.