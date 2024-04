C’è stato un grosso incidente al Giro dei Paesi Baschi

Giovedì pomeriggio una quindicina di ciclisti è caduta durante la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, un’importante corsa ciclistica che si sta correndo in Spagna in questi giorni. L’incidente è avvenuto a 35 chilometri dall’arrivo della tappa, in una curva affrontata dal gruppo ad alta velocità: a bordo strada c’erano delle pietre e un canale di scolo in cemento, che hanno reso più grave la caduta.

Sono caduti alcuni dei migliori ciclisti al mondo, come il vincitore degli ultimi due Tour de France, Jonas Vingegaard, il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, Primož Roglič, e il campione del mondo a cronometro Remco Evenepoel. Vingegaard è stato portato via in ambulanza dopo essere stato immobilizzato sulla barella: non sembrava in buone condizioni, ma il suo team ha fatto sapere che è arrivato in ospedale ed è cosciente. Anche altri ciclisti, tra i quali l’australiano Jay Vine, sono andati via in ambulanza.

La tappa è stata “neutralizzata” per tutto il gruppo, cioè fermata al momento dell’incidente (e quindi per la classifica generale saranno calcolati i distacchi che c’erano in quel momento). Ai sei corridori che erano in fuga, e che quindi non sono stati coinvolti nella caduta, la direzione di gara ha detto invece di continuare a correre per la vittoria di tappa. È una situazione abbastanza inedita ed è stata già piuttosto criticata, considerata la gravità dell’incidente. Alla fine la tappa è stata vinta dal ciclista sudafricano Louis Meintjes.