È morto a 84 anni il designer e scultore italiano Gaetano Pesce, molto noto soprattutto per le sue opere di design industriale, come le poltrone della serie “Up” realizzate per l’azienda B&B Italia. Era nato alla Spezia nel 1939 e si era laureato in architettura allo IUAV di Venezia. Aveva cominciato a lavorare nell’ambito del design negli anni Sessanta, collaborando inizialmente con l’azienda C&B (ora chiamata B&B Italia). Realizzò le poltrone “Up”nel 1969: era una serie composta da sette modelli, il cui più celebre è la poltrona UP5, che riprendeva le forme delle antiche statue votive delle dee della fertilità. Al design ha accompagnato per tutta la sua vita la scultura, e molte sue opere sono esposte in importanti musei di tutto il mondo, tra cui il MoMA e il Met di New York e il Victoria and Albert Museum di Londra.