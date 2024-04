Le più grandi manifestazioni in Israele dall’inizio della guerra a Gaza

Domenica in Israele decine di migliaia di persone si sono radunate in varie città per protestare contro il governo di Benjamin Netanyahu e chiedere nuove elezioni. Le proteste dovrebbero continuare per altri tre giorni questa settimana, ma sono già considerate le più grandi dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza contro Hamas, il gruppo radicale palestinese che il 7 ottobre ha compiuto un grave attacco contro Israele, uccidendo circa 1.200 persone e prendendone in ostaggio quasi 250. I manifestanti in particolare hanno criticato la gestione dei negoziati per la liberazione degli ostaggi da parte del governo di Netanyahu.

Le proteste più partecipate sono state a Tel Aviv, Beer Sheva, Haifa e a Gerusalemme, davanti alla sede della Knesset, il parlamento israeliano. A Tel Aviv le proteste si sono concentrate nella piazza davanti al Museo d’Arte dove negli ultimi mesi si sono accampate le famiglie delle persone prese in ostaggio il 7 ottobre, e all’ingresso dell’area nota come Kirya, dove si trovano molti palazzi governativi e una delle sedi centrali dell’esercito israeliano.

A Gerusalemme i manifestanti hanno bloccato un’importante strada, il viale Begin, accendendo dei falò sulla strada. La polizia li ha sgomberati usando cannoni ad acqua riempiti di “skunk”, un liquido non tossico ma estremamente maleodorante. La polizia ha inoltre impedito ai manifestanti di bloccare un’altra importante strada di accesso alla città. Fra la sede del parlamento e quella del ministero degli Esteri è stato montato un centinaio di tende per permettere ai manifestanti di accamparsi in città in vista delle proteste organizzate per i prossimi giorni.

Israelis protest in Jerusalem demanding the ouster of Prime Minister Netanyahu and boosted efforts to free the hostages held in Gaza. Demonstrators blocked a main highway and clashed with policehttps://t.co/Aec2EH7pwV pic.twitter.com/ymTCj2O62L — AFP News Agency (@AFP) April 1, 2024

Netanyahu ha commentato le richieste di dimissioni in un intervento mandato in onda sulle televisioni israeliane domenica sera: ha detto che indire nuove elezioni paralizzerebbe Israele per vari mesi e renderebbe difficile portare avanti i colloqui per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas.

Quello guidato attualmente da Netanyahu è considerato il governo più di destra della storia di Israele. Per avere la maggioranza in parlamento ha bisogno del sostegno di diversi partiti di estrema destra nazionalista, particolarmente aggressivi nei confronti dei palestinesi. Netanyahu ha rifiutato ripetutamente le proposte di Hamas per la liberazione degli ostaggi in cambio di un cessate il fuoco: secondo molti la sua posizione è influenzata dai partiti più estremisti, che potrebbero fare cadere il suo governo se accettasse le richieste di Hamas.

100 אלף מפגינים בירושלים.

בחירות עכשיו, את כולם עכשיו. קרדיט: אמיר גולדשטיין pic.twitter.com/0GR4xNsDnm — yayafink (יאיא פינק) (@yayafink) March 31, 2024

Netanyahu, che è il primo ministro israeliano rimasto in carica più a lungo, ha sempre dimostrato un’abilità particolare nel rimanere al potere: fu nominato primo ministro per la prima volta nel 1996 e da allora è sempre rimasto una figura centrale della politica israeliana, nonostante numerosi scandali. Secondo molti però il fallimento nella gestione della sicurezza che ha reso possibile gli attacchi del 7 ottobre e la condotta della guerra potrebbero causare il suo declino politico definitivo.

Dopo il 7 ottobre l’opinione pubblica israeliana si era compattata in sostegno al governo e alle forze armate, e le proteste si erano per lo più interrotte. L’obiettivo della guerra dichiarato da Israele, la distruzione completa di Hamas, è tuttora sostenuto da gran parte della popolazione, nonostante sia assai criticato dagli alleati internazionali del paese.

Molti però chiedono che i negoziati ottengano la liberazione immediata dei circa 130 ostaggi (diversi dei quali si ritiene siano morti) ancora detenuti nella Striscia di Gaza. A novembre più di cento donne, bambini e cittadini stranieri tenuti in ostaggio erano stati liberati grazie a un accordo fra Israele e Hamas, che prevedeva anche un cessate il fuoco temporaneo e la liberazione di prigionieri palestinesi dalle prigioni israeliane. Le operazioni militari nella striscia di Gaza hanno portato alla liberazione di soli tre ostaggi vivi, e al recupero di alcuni cadaveri.

Domenica dovrebbero essere iniziati al Cairo, in Egitto, nuovi negoziati fra Israele e Hamas, con la mediazione di Qatar ed Egitto, due paesi che mantengono buoni rapporti con entrambe le parti. Sembra però improbabile che si possa raggiungere immediatamente un accordo: Hamas ha detto di non aver inviato una propria delegazione, per il momento.