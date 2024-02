Secondo un rapporto privato dell’esercito israeliano visto dal New York Times, Hamas avrebbe ucciso almeno 32 ostaggi

Martedì il New York Times ha scritto di aver visto un rapporto privato dell’esercito israeliano secondo cui, dallo scorso 7 ottobre, almeno 32 ostaggi tenuti prigionieri da Hamas sarebbero stati uccisi: è una cifra superiore a qualsiasi altra stima diffusa dal governo israeliano.

Il New York Times ha scritto di avere avuto conferma della notizia da quattro «ufficiali militari» israeliani, e che la maggior parte dei 32 ostaggi sarebbe stata uccisa lo stesso 7 ottobre.

Se la notizia dovesse essere confermata (una possibilità molto concreta, dato che il New York Times è considerato uno dei quotidiani più autorevoli al mondo), con ogni probabilità aggraverà il risentimento di una parte di opinione pubblica israeliana nei confronti del primo ministro Benjamin Netanyahu, che nelle scorse settimane era stato ampiamente criticato per aver escluso un nuovo accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi.

Gli ufficiali israeliani hanno detto che le famiglie degli ostaggi sono già state informate dall’esercito, e che in base ad alcune informazioni ancora da confermare il numero dei morti potrebbe essere anche più alto, arrivando a circa 60.

È stato stimato che negli attacchi del 7 ottobre Hamas abbia rapito più di 240 ostaggi israeliani e stranieri, 105 dei quali sono stati liberati nella tregua tra le parti conclusa il primo dicembre scorso. Nelle ultime settimane tutti i membri del governo israeliano, tra cui il ministro della Difesa Yoav Gallant, avevano parlato di 136 ostaggi ancora in vita.