Alle 7 di mattina locali (le 6 in Italia) è scaduto il termine fissato per la tregua tra Israele e Hamas, che era cominciata venerdì scorso e ha permesso uno scambio reciproco di prigionieri e ostaggi. Le due parti si erano inizialmente accordate per una tregua di quattro giorni, che era stata prolungata più volte dopo lunghe e complicate negoziazioni mediate dal Qatar, che ha buoni rapporti con entrambe.

Già pochi minuti dopo la scadenza del termine della tregua sono ricominciati i combattimenti tra Israele e Hamas. L’esercito israeliano ha detto di aver abbattuto un razzo sparato da Gaza verso Israele, e i media affiliati ad Hamas hanno riferito di esplosioni e spari nel nord della Striscia di Gaza.

Pubblicità

L’ultima estensione di giovedì ha permesso la liberazione di otto ostaggi israeliani da parte di Hamas, e di 30 detenuti palestinesi da parte di Israele. In tutto in sette giorni Hamas ha liberato 105 persone prese in ostaggio nel corso dell’attacco del 7 ottobre (su un totale di circa 240), di cui 78 donne e minori israeliani.

Gli altri ostaggi liberati erano di diverse nazionalità, prevalentemente thailandesi, e sono stati liberati sulla base di accordi separati che non facevano parte di quelli per la tregua con Israele. Israele ha invece liberato in tutto 210 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri del paese.

– Leggi anche: Le indagini israeliane sugli stupri compiuti da Hamas il 7 ottobre

Fin dai primi giorni della tregua le autorità israeliane avevano detto che la sospensione dei combattimenti sarebbe stata temporanea – quindi non un “cessate il fuoco” definitivo come chiesto dalle Nazioni Unite – e che una volta terminata avrebbe ricominciato le operazioni militari nella Striscia di Gaza per colpire Hamas.

Negli ultimi due giorni i rappresentanti di Israele e Hamas avevano detto di essere disposti a sospendere i combattimenti ancora per qualche giorno, anche se il governo israeliano aveva precisato che in ogni caso non intendeva far proseguire la tregua oltre domenica. Giovedì il Wall Street Journal aveva scritto, citando funzionari del governo egiziano, che Israele e Hamas si sarebbero accordati per un ottavo giorno di tregua, ma non ci sono state conferme né da parte del governo israeliano né dal gruppo radicale palestinese.