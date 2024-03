Le foto di Lula e Macron affettuosi nella foresta amazzonica

Il presidente francese Emmanuel Macron ha terminato giovedì una visita di tre giorni in Brasile, di cui si è parlato molto per ragioni non del tutto legate alla diplomazia. Quella di questa settimana era la prima visita ufficiale di Macron nel paese, ed era un modo per rafforzare i rapporti bilaterali e di firmare alcuni importanti accordi economici e militari: Macron e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva hanno parlato di sottomarini nucleari, di guerra in Ucraina e delle trattative su un grossi accordo commerciale in corso tra Unione Europea e Mercosur, un gruppo di paesi dell’America Latina.

Ma dal primo giorno di incontri, martedì, i giornali si sono concentrati su altro: cioè sui due presidenti che nel mezzo della foresta amazzonica, mano nella mano e vestiti praticamente allo stesso modo, si sono fatti scattare una serie di foto che sono circolate tantissimo per l’affettuoso entusiasmo dimostrato. Un po’ dappertutto si è detto che le foto di Lula e Macron sembravano quelle di un matrimonio.

Le foto sono state scattate martedì sull’isola di Combu, che si trova non lontano da Belém, una grande città ai margini della foresta amazzonica. La visita aveva un significato preciso: Macron ha annunciato un programma di investimenti del valore di un miliardo di euro per proteggere la foresta. Per questo, gli organizzatori della visita avevano preparato un programma molto dettagliato che prevedeva che i due presidenti arrivassero sull’isola a bordo di una barca con una cabina chiusa e condizionata, per ripararsi dal clima caldo e umidissimo della regione: a Belém in questi giorni le temperature sono tra i 25 e i 32 gradi, con umidità sopra al 90 per cento.

Ma, come ha raccontato Politico, Lula e Macron hanno deciso quasi immediatamente che avrebbero fatto il viaggio in barca all’aperto. A quel punto, il fotografo ufficiale di Lula ha scattato la prima foto della serie, in cui i due, tenendosi fraternamente la mano, guardano l’orizzonte dalla prua dell’imbarcazione.

A caminho da Ilha do Combu, no Pará, com @EmmanuelMacron. Início de uma viagem de três dias do presidente francês pelo Brasil, aprofundando a parceria entre nossos países. 🇧🇷🇫🇷 📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/irPstXjOrk — Lula (@LulaOficial) March 26, 2024

Una volta arrivati sull’isola di Combu, Lula e Macron hanno continuato a farsi fotografare con atteggiamento entusiasta in varie aree della foresta dell’isola: l’ambientazione lussureggiante, il fatto che i due fossero vestiti praticamente uguale, e soprattutto l’euforia dei due presidenti ha fatto circolare tantissimo le loro fotografie.

In generale, tutta la visita sull’isola si è svolta in un clima molto gioviale e affettuoso: a un certo punto, per esempio, Lula stesso si è messo a scattare delle fotografie con una grossa reflex.

Cher Raoni, pour ton œuvre, ton combat inlassable, pour toi, ton peuple, pour toute l'Amazonie et ses peuples autochtones : mejkumrej, merci. pic.twitter.com/E2D5VUfQSg — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 27, 2024

Lo stesso Macron, alla fine, ha deciso di usare a proprio vantaggio la questione, e ha pubblicato su X un fotomontaggio in cui lui e Lula sono nella locandina del film “La La Land”, scrivendo: «A chi ha paragonato le foto della mia visita in Brasile a quelle di un matrimonio, io dico: lo era! La Francia ama il Brasile e il Brasile ama la Francia!».

Certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celles d’un mariage, je leur dis : c’en était un ! La France aime le Brésil et le Brésil aime la France ! Merci, cher @LulaOficial, chère @JanjaLula, merci à tous les Brésiliens que j’ai pu rencontrer, pour votre accueil.… pic.twitter.com/cXfeEuYXBQ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 28, 2024

Dal punto di vista politico ed economico, Macron ha grossi interessi ad approfondire i rapporti tra la Francia e il Brasile, uno dei più grandi paesi del mondo e un’economia emergente. Macron coltiva il rapporto con Lula da prima che il presidente brasiliano vincesse le ultime elezioni, nel 2022 (era già stato in carica tra il 2003 e il 2011). Durante la visita, Lula stesso ha ricordato come nel 2021 Macron lo accolse in Francia, nel palazzo presidenziale dell’Eliseo, e come questo gesto «ha segnato la mia vita e aumentato il mio rispetto per la Francia». In quel momento il presidente brasiliano era Jair Bolsonaro, un politico di estrema destra con cui Macron era entrato in polemica in più di un’occasione.

Durante la visita di tre giorni di Macron in Brasile ci sono stati anche momenti di dissenso. Il più importante ha riguardato la guerra in Ucraina: Lula è contrario al sostegno militare alla resistenza ucraina, e in più di un’occasione ha anzi espresso posizioni velatamente filorusse. Macron, invece, soprattutto da qualche mese è diventato uno dei sostenitori più convinti della resistenza ucraina all’invasione russa.

I due presidenti hanno anche inaugurato un sottomarino militare costruito dal Brasile usando tecnologie francesi, e parlato dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur (gruppo che comprende Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) che consentirebbe di eliminare i dazi su una parte consistenti dei commerci tra i due blocchi. Il Brasile è favorevole all’accordo, mentre molti paesi europei temono l’arrivo la concorrenza a basso costo dei paesi latinoamericani e sono più scettici: «L’accordo con il Mercosur per come è stato negoziato al momento è un cattivo accordo», ha detto Macron in Brasile.