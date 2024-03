Uno dei più grossi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine

Venerdì la Russia ha compiuto un grosso attacco aereo contro le infrastrutture energetiche ucraine, che ha lasciato più di un milione di persone senza elettricità in varie regioni del paese. Il ministro dell’Energia ucraino, German Galushchenko, lo ha definito il più grave degli ultimi tempi. Secondo lui sarebbe un tentativo «non solo di danneggiare» i sistemi energetici del paese, ma di portarli a un «collasso su larga scala», come già la Russia aveva provato a fare alla fine del 2022.

Gli attacchi hanno colpito centrali elettriche, linee della tensione ed edifici residenziali. Inoltre è stata danneggiata la più grande diga e centrale idroelettrica del paese, la DniproGES, sul fiume Dnipro nella regione di Zaporizhzhia. Nella centrale si è sviluppato un incendio e sono intervenuti i vigili del fuoco, ma secondo l’azienda che gestisce le dighe ucraine non ci sarebbero rischi di cedimento.

Inoltre gli attacchi hanno danneggiato la linea elettrica principale che collega la diga alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La centrale è occupata dalla Russia e ha bisogno di un flusso costante di energia per mantenere freddo il materiale nucleare all’interno: una sua interruzione totale e prolungata potrebbe portare al rischio di incidenti nucleari. La fornitura di energia è stata comunque garantita dalle linee secondarie, e nella mattinata di venerdì è stata ripristinata anche quella principale.

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha detto che 110mila persone sono senza elettricità nella regione di Poltava, nell’est dell’Ucraina, 250mila persone nella regione di Dnipropetrovsk, nella parte centrale del paese, e 200mila nella regione di Odessa, nel sudovest. Inoltre manca l’elettricità a Zaporizhzhia, nel sud, e a Kharkiv, la seconda città più grande del paese, nel nordest. Secondo Kuleba i danni dovrebbero essere riparati entro fine giornata. L’agenzia elettrica statale ha detto che alcuni paesi vicini, fra cui la Romania, la Slovacchia e la Polonia, stanno fornendo energia dalle proprie reti elettriche per supportare quella ucraina.

This night, Russia launched over 60 "Shahed" drones and nearly 90 missiles of various types at Ukraine. The world sees the Russian terrorists' targets as clearly as possible: power plants and energy supply lines, a hydroelectric dam, ordinary residential buildings, and even a… pic.twitter.com/5dX2fAMMiE

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2024