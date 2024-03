Il governatore della regione russa di Belgorod dice che migliaia di bambini saranno trasferiti a causa degli attacchi ucraini

Vyacheslav Gladkov, governatore della regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, ha detto che 9mila bambini dovranno essere trasferiti fuori dalla regione a causa degli attacchi ucraini sulla zona. Secondo le informazioni diffuse dal governatore, nell’ultima settimana nella regione sono state uccise 16 persone e 98 sono state ferite dagli attacchi ucraini.

Nel capoluogo Belgorod il governatore aveva già ordinato la chiusura dei negozi per domenica e lunedì, e quella delle scuole per lunedì e martedì. Nelle ultime settimane la regione ha subito sia bombardamenti e attacchi aerei ucraini, sia operazioni di terra di gruppi armati formati da dissidenti russi (e guidati sempre dall’esercito ucraino), che si sono scontrati con l’esercito russo in alcuni centri abitati vicino al confine. Inoltre in altre regioni russe alcune raffinerie di petrolio sono state colpite da droni ucraini.

