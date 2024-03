Flint, la città dall’acqua avvelenata

Nel nuovo video sul canale YouTube “Da Costa a Costa” Francesco Costa racconta la storia di Flint, una città da 80mila persone a nord-ovest di Detroit, in Michigan.

Dall’inizio del Novecento e almeno fino agli anni Ottanta Flint attirava costantemente nuovi abitanti, soprattutto grazie all’enorme sviluppo dell’industria automobilistica nella zona. Poi arrivarono la delocalizzazione delle industrie e la crisi: intorno al 2010 il bilancio della città era disastroso, in perdita per oltre 14 milioni di dollari. Nel 2014 il sindaco Dayne Walling decise che per risparmiare bisognava tagliare i costi dell’acqua potabile e decise di staccare la rete idrica di Flint da quella di Detroit, con conseguenze disastrose per la popolazione locale.

Il video fa parte del progetto del Post “Da Costa a Costa”, che racconta il paese che ha la maggiore influenza su un gran pezzo del mondo, gli Stati Uniti d’America, e la campagna elettorale che ne deciderà il futuro.

