Cos'è Da Costa a Costa

Da Costa a Costa racconta il paese che ha la maggiore influenza su un gran pezzo del mondo, gli Stati Uniti d'America, e la campagna elettorale che ne deciderà il futuro.

Dal momento che non si può capire la politica sapendo solo di politica, Da Costa a Costa racconta di economia e cultura, di sport e vita quotidiana, nel tentativo di capire cos'hanno in testa gli americani e non solo: come si elegge il presidente, come giudicare i sondaggi, come riconoscere cosa è importante e cosa no, come orientarsi in quella che sarà una delle storie più importanti dell'anno.

Da Costa a Costa esiste dal 2015, è considerato uno dei casi editoriali italiani più interessanti degli ultimi anni e dal 2023 fa parte dell'offerta giornalistica del Post.