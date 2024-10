Le elezioni americane spiegate bene

Martedì 5 novembre si concluderanno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che almeno per qualche settimana saranno l’argomento più discusso sui giornali e sui social media: può essere utile allora una guida per conoscere le cose più importanti sui candidati, sui temi che peseranno di più nelle scelte di voto, sulle regole del gioco e sui fatti più significativi di questa campagna elettorale, trovandole tutte in un solo posto.

Quel posto è il nuovo video uscito sul canale YouTube di Da Costa a Costa, l’ultimo prima del 5 novembre, attraverso le parole di Francesco Costa e delle molte persone che ha incontrato negli Stati Uniti. Il Post seguirà lo scrutinio con una diretta video dalle 22:30: sarà possibile vederla sia sul sito del Post che sul canale YouTube di Da Costa a Costa. Il video finale della campagna elettorale, invece, si vede qui sotto.