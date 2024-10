Facciamo notte

La notte tra il 5 e il 6 novembre il Post seguirà con una diretta video le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Cominceremo alle 22.30 e andremo avanti tutta notte. In diretta dalla redazione del Post ci saranno Francesco Costa, Alessandra Pellegrini de Luca, Luca Misculin, Laura Loguercio, Valerio Clari ed Eugenio Cau, oltre a molte altre giornaliste e giornalisti del Post: per raccontare e spiegare nel modo migliore possibile quello che starà accadendo, che è una storia e che ha conseguenze per molti pezzi di mondo.

Per tutta la notte ci saranno tante cose da capire insieme, oltre alle notizie che arriveranno e che cercheremo di raccontare e spiegare. Questo lavoro di racconto e spiegazione proveremo a farlo, come sempre, cercando gli strumenti migliori e i formati più adatti al giornalismo del Post. Oltre alla diretta video ci sarà un liveblog, ci saranno gli articoli dedicati alle storie più importanti, ci saranno le raccolte di immagini e i video. La mattina ci sarà il podcast Morning. E continuerà ad esserci, il sabato, la newsletter di Francesco Costa sugli Stati Uniti e la politica statunitense.

La diretta sarà una cosa nuova, anche per noi: dopo le soddisfazioni e gli apprezzamenti della diretta per seguire le elezioni europee – lo scorso giugno – abbiamo pensato di rifarla, più in grande. Si potrà seguire sul sito del Post e sul canale YouTube di Da Costa a Costa, aperta a tutti: una delle tante cose gratuite e accessibili che il Post può fare grazie alle abbonate e agli abbonati, e una delle cose che può fare affinché più persone possibile possano informarsi meglio, e conoscere quel che succede. Si potrà seguire la diretta dal computer, dal telefono o anche dal televisore di casa attraverso l’app di YouTube.

Intanto grazie a chi ci sarà (per qualche ora o per tutta la notte, magari solo perché sarete curiosi di vedere se arriveremo in fondo, e in che condizioni) e a chi permette che il Post faccia sempre di più e cresca. Ci vediamo martedì 5 novembre, qui oppure qui.