Il Post, in diretta

Una delle cose a cui il Post lavora da quando esiste è la ricerca dei formati più adatti ai contenuti giornalistici che produce. Partiamo sempre da questi, dai contenuti, e cerchiamo di trovare loro la forma che li valorizzi di più, che li renda più utili, che li veicoli in modo più esatto. Per questo sul Post ci sono gli articoli scritti, i liveblog, le raccolte fotografiche, le infografiche, le newsletter e i podcast (con le loro molte declinazioni). E per questo, tra pochi giorni, il Post proverà a utilizzare il formato della diretta video per raccontare le elezioni europee.

Il 9 giugno, a partire dalle 21, sul sito del Post e sul canale YouTube di Da Costa a Costa, si potrà seguire una diretta dedicata a raccontare, spiegare e contestualizzare il voto per le elezioni europee. La diretta sarà trasmessa dalla redazione del Post (nel senso del nostro ufficio) e fatta dalla redazione del Post (nel senso delle persone che ci lavorano). Ci saranno in particolare Luca Misculin, che per il Post segue da molti anni le questioni europee, Laura Loguercio, che si occupa di notizie italiane ed europee, e Francesco Costa, vicedirettore del Post e, tra le molte cose, autore e conduttore del podcast Morning.

La diretta del 9 giugno sarà un nuovo esperimento che faremo nel tentativo di produrre giornalismo sempre migliore e più interessante, e sarà una delle molte nuove cose che possiamo permetterci di fare grazie a chi si abbona e sostiene il lavoro del Post. E non sarà l’unica cosa che faremo (o che stiamo facendo) per seguire e spiegare le elezioni europee: ci saranno i liveblog dedicati ai risultati in Italia e in Europa, e già da alcune settimane c’è Ventisette, la newsletter del Post sulle elezioni europee.

Se queste ultime cose già le conoscete potete seguire la diretta del Post sulla fiducia, se invece non conoscete il lavoro del Post magari potete seguire la diretta se a casa vostra non si prende bene La7. Noi però vi consigliamo di seguire la diretta in ogni caso.

Intanto grazie a chi ci sarà e chi ha permesso che tutto questo ci sia. Ci vediamo domenica 9 giugno, qui oppure qui.