Siamo Ventisette

Le elezioni europee: avete l’impressione che se ne stia parlando? Che si stiano spiegando? Per ora, è l’impressione nostra, si sta parlando molto di come vengono usate nel confronto politico italiano. Ma tra il 6 e il 9 giugno quasi 360 milioni di persone in tutta Europa e circa 47 milioni in Italia potranno votare per una cosa che invece si chiama “Parlamento europeo” e che si occupa di scelte importanti e con conseguenze sulle vite di tutti, nei 27 paesi coinvolti. Scelte che a volte chiamiamo “distanti” perché ne abbiamo parlato poco, ne abbiamo letto poco, ne abbiamo sentito parlare poco, mentre si litigava sui nomi da candidare nei vari partiti, sulle tensioni tra i partiti di governo italiani e sulle accuse di corruzione a Bari.

Dal 15 aprile il Post assocerà al suo quotidiano lavoro di informazione su quello che avviene nei paesi dell’Unione Europea una nuova newsletter quotidiana dedicata alle elezioni europee di giugno. Si chiamerà Ventisette, come appunto i 27 paesi che parteciperanno alle elezioni stesse e alle decisioni e iniziative conseguenti, uno dei quali è l’Italia: paese grande, importante, ma non l’unico. L’Unione Europea è quella cosa lì, un paese maggiore in cui viviamo, di cui interessarsi e da conoscere, per provare a farlo funzionare meglio e non soltanto lamentarsene.

Il Post cerca di dare un suo contributo da molti anni, contributo iniziato con la sezione e la newsletter che chiamammo allora Konrad e che ha poi definito l’attenzione del Post alle cose europee. E abbiamo imparato l’importanza di concentrarsi con continuità sugli eventi importanti attraverso lo strumento delle newsletter, che permettono di aggiornare sulle notizie quotidiane ma anche di dare loro un contesto e far capire questioni di maggior rilievo: e permettono a chi legge di sottrarsi per qualche minuto all’affollamento di distrazioni del web. Per sapere di cosa si parla, e anche di cosa non si parla.

Ventisette arriverà dal 15 aprile dal lunedì al venerdì a fine giornata, intorno alle 19. Ci si può iscrivere qui già adesso. Abbiamo meno di due mesi per rimetterci un po’ in pari e andare a votare – o non andarci – con le idee più chiare sulle conseguenze e maggiori informazioni sul paese in cui viviamo, quello grande.