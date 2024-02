È stata chiesta l’archiviazione dell’indagine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sull’ONG Jugend Rettet

La procura di Trapani ha chiesto l’archiviazione dell’indagine che accusava di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina quattro membri della ONG tedesca Jugend Rettet, per alcuni anni attiva nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo centrale. È un’indagine di cui si parlò molto quando venne aperta: nel 2017 la nave Iuventa della ONG fu sequestrata a Lampedusa e l’equipaggio fu accusato dalle autorità italiane di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Se il giudice per l’udienza preliminare (GUP) accetterà la richiesta della procura, l’indagine verrà archiviata e la nave sarà dissequestrata e restituita ai proprietari. La decisione dovrebbe arrivare domani, il 2 marzo.

Jugend Rettet è una piccola organizzazione non governativa (ONG) formata da un gruppo di ragazzi e studenti tedeschi, che avevano raccolto fondi e risparmi per modificare un peschereccio in un mezzo di soccorso. La nave, la Iuventa appunto, era una delle più piccole impiegate nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo centrale, il tratto di mare fra le coste italiane, maltesi e libiche.

Le precedenti accuse della procura di Trapani, la stessa che ora ha chiesto l’archiviazione, sostenevano che in tre occasioni i quattro membri dell’equipaggio della Jugend Rettet avessero caricato a bordo persone migranti che secondo i magistrati non erano in situazioni di pericolo. Secondo l’accusa, i membri dell’ONG avrebbero partecipato a uno “scambio” programmato di migranti con i cosiddetti “scafisti”: un termine usato per riferirsi alle persone che guidano le imbarcazioni o i gommoni su cui i migranti arrivano in Italia, ma che in realtà nella maggior parte dei casi non hanno nulla a che fare con i gruppi criminali che organizzano i viaggi.

Il processo contro i membri dell’ONG va avanti ormai da sette anni, e fu il primo di questo tipo ad arrivare alla fase dell’udienza preliminare: tutte le altre inchieste sulle ONG si erano chiuse con un’archiviazione. Oltre a Jugend Rettet nelle indagini furono coinvolti anche Medici Senza Frontiere (MSF) e Save the Children, altre due ONG molto note, e furono intercettate le telefonate di attivisti e giornalisti che si occupavano di immigrazione.

Nel 2023 la Corte di Cassazione decise di dividere il processo tra più tribunali, in base ai luoghi dove erano avvenuti gli sbarchi: solo Jugend Rettet rimase sotto la gestione della procura di Trapani, mentre le accuse contro MSF e Save the Children furono spostate ad altri tribunali.

«La richiesta di non luogo a procedere è un’ulteriore conferma della debolezza delle accuse», ha detto un portavoce di Medici Senza Frontiere al Post. «Abbiamo sempre ribadito la piena legittimità della nostra azione: salvare vite non è un reato e la criminalizzazione del soccorso deve finire».