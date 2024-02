Jasmine Paolini ha vinto il torneo WTA 1000 di Dubai

La tennista italiana Jasmine Paolini ha vinto l’importante torneo WTA 1000 di Dubai, battendo in finale la russa Anna Kalinskaya in tre set, con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5. Per Paolini, che ha 28 anni, è di gran lunga il miglior risultato in carriera: i WTA 1000 sono la seconda categoria di tornei più importanti nel tennis dopo i quattro del Grande Slam. Prima d’ora Paolini aveva vinto solo un torneo, nel 2021 e decisamente meno prestigioso (era un torneo WTA 250, la quarta categoria per importanza). Paolini era solo la quarta italiana di sempre a giocare una finale WTA 1000: l’ultima era stata Camila Giorgi a Montreal nel 2021, che aveva a sua volta vinto il torneo.

Paolini è attualmente la miglior tennista italiana del circuito femminile: prima del torneo di Dubai era la numero 26 della classifica mondiale femminile e con questo risultato salirà fino alla 14esima posizione, la più alta per lei da quando è entrata nel circuito. Da mesi è molto in forma: a gennaio agli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, era arrivata fino agli ottavi di finale, il suo miglior risultato in un torneo di quel livello. Nel 2023 era arrivata in finale in due tornei WTA 250, ma aveva perso in entrambe le occasioni.