La vittoria di Camila Giorgi al torneo di Montreal

Domenica la tennista italiana Camila Giorgi ha vinto l’Open di Montreal, in Canada, battendo in due set la ceca Karolina Pliskova. Per Giorgi, che ha ventinove anni e prima della finale era al settantunesimo posto nel ranking mondiale, è la prima vittoria in un torneo del circuito WTA 1000, per importanza secondo solo alle Finals e ai tornei del Grande Slam.

Tears of joy. Enjoy the moment, Camila ???????? ???? Your 2021 @OBNmontreal

Champion ???? pic.twitter.com/CDsghQl1UP — wta (@WTA) August 15, 2021

Prima di ieri Giorgi aveva vinto soltanto due tornei del circuito WTA 250 (a Hertogenbosch nel 2015 e a Linz nel 2018). Per arrivare in finale a Montreal aveva eliminato in ordine Elise Mertens, Nadia Podoroska, Petra Kvitova, Cori Gauff e

Jessica Pegula. In finale Pliskova era favorita, essendo la numero sei al mondo e finalista dell’ultima edizione di Wimbledon. Giorgi ha però vinto nettamente in due set per 6-3 e 7-5.

Era dalla vittoria di Flavia Pennetta a Indian Wells nel 2014 che una tennista italiana non vinceva un torneo WTA 1000. Grazie al risultato ottenuto Canada, inoltre, Giorgi salirà dalla settantunesima alla trentaquattresima posizione nel ranking mondiale.