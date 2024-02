Il responsabile di Boeing per gli aerei 737 Max lascerà la compagnia, dopo l’incidente con la fusoliera dello scorso gennaio

Ed Clark, il responsabile per l’azienda aeronautica Boeing del modello Boeing 737 Max, lascerà la compagnia dopo quasi 18 anni. L’annuncio è stato fatto mercoledì dall’azienda con una nota interna, citata poi da diversi giornali. Clak guidava il programma dei Boeing 737 Max dal 2021.

Il 5 gennaio scorso un aereo Boeing 737 Max 9, operato dalla compagnia aerea statunitense Alaska Airlines, aveva perso un pezzo di fusoliera mentre volava da Portland, in Oregon, verso la California. Era stato fatto un atterraggio di emergenza circa 35 minuti dopo il decollo, e nessuno degli oltre 170 passeggeri era rimasto ferito in modo grave. Secondo alcune indagini preliminari, all’aereo mancavano dei bulloni.

L’incidente ha avuto importanti ricadute sull’azienda, e nelle ultime settimane la sicurezza e la qualità dei suoi processi produttivi sono stati oggetto di molte attenzioni da parte dei media e delle autorità statunitensi. Tra le altre cose, Alaska Airlines ha interrotto temporaneamente l’uso di tutti i 65 aerei Boeing 737 Max 9 della sua flotta, e Boeing ha messo in pausa il processo di produzione per tutti gli aerei 737 Max.

Negli ultimi anni i Boeing 737 Max hanno avuto molti problemi. Tra il 2018 e il 2019 due aerei si schiantarono in Indonesia e in Etiopia, causando la morte di 346 persone. Il loro uso fu sospeso in moltissimi paesi, ma il modello ricevette poi nuove autorizzazioni e tornò a essere usato per voli di linea nel dicembre del 2020.