Anche Singapore e Australia hanno sospeso l’utilizzo dei Boeing 737 Max

Dopo l’incidente di domenica 10 marzo in Etiopia del volo 302 di Ethiopian Airlines, nel quale sono morte 157 persone (di cui otto italiane), anche Singapore e Australia hanno deciso di sospendere l’utilizzo dei Boeing 737 Max, il modello dell’aereo caduto. La decisione, che segue quella della compagnia aerea africana (la più grande del continente) e quelle dei governi di Cina e Indonesia, è dovuta ai molti dubbi sorti sull’affidabilità del modello, dato che un altro aereo era caduto cinque mesi fa in Indonesia causando la morte di 189 persone. Sia per Singapore che per Australia la sospensione riguarderà tutta la flotta dei Boeing 737 Max, e non solo il Boeing 737 Max 8 (quello coinvolto nell’incidente).