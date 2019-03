Il CEO di Ethiopian Airlines ha detto che i piloti dell’aereo precipitato domenica avevano avuto “problemi con i sistemi di pilotaggio”

Il CEO di Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam ha detto a CNN che, poco prima dell’incidente, i piloti dell’aereo precipitato domenica avevano detto ai controllori di volo che stavano avendo “problemi con i sistemi di pilotaggio”. Questo, ha spiegato CNN, suggerirebbe che il Boeing 737 non rispondesse ai comandi dei piloti. Per le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei Boeing 737 Max 8 (come quello precipitato domenica), dieci paesi hanno oggi deciso di sospenderne tutti i voli.

Pilots of Ethiopian Airlines told air traffic control they were having “flight control problems,” reports @questCNN.

"This will be extremely worrying because that is exactly what was happening with Lion Air." https://t.co/ANlKn7bGwV pic.twitter.com/pkqIojrm0W

