La produzione di aerei Boeing 737 Max sarà rallentata a causa di difetti trovati in 50 fusoliere prodotte da un fornitore

La produzione di aerei Boeing 737 Max sarà rallentata perché sono stati trovati alcuni difetti in circa 50 fusoliere consegnate da un fornitore di Boeing, Spirit AeroSystems. Le fusoliere difettose hanno due fori per viti posizionati nel posto sbagliato: Boeing ha messo in pausa il processo di produzione degli aerei per riparare al problema e completare altri lavori arretrati. Secondo l’azienda non ci sarebbero rischi per gli aerei già prodotti, che quindi non saranno modificati.

La sicurezza e la qualità nei processi produttivi di Boeing, una grande azienda statunitense che produce aerei civili e militari, sono oggetto di particolari attenzioni dei media e delle autorità statunitensi da quando un Boeing 737 Max ha perso un pezzo di fusoliera mentre era in volo, all’inizio di gennaio 2024. Con le indagini seguite all’incidente erano state trovate parti allentate in diversi aerei dello stesso modello.

