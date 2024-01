La Federal Aviation Administration ha approvato le linee guida per ispezionare i Boeing 737 Max 9 fermi e farli tornare operativi

La Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa della sicurezza e dei controlli relativi all’aviazione, ha approvato le linee guida per le ispezioni sui modelli 737 Max 9 di Boeing. Al momento nessuno dei 171 modelli di Max 9 in circolazione negli Stati Uniti sta volando a causa dell’incidente dello scorso 5 gennaio, in cui un 737 Max 9 della compagnia Alaska Airlines aveva perso un pezzo della fusoliera mentre era in volo, costringendo il pilota a fare un atterraggio di emergenza. L’approvazione della FAA è il primo passo per procedere con i controlli che a breve dovrebbero permettere ai Boeing 737 Max 9 di riprendere a volare.

Il giorno dopo l’incidente, la FAA aveva ordinato a tutte le compagnie aeree statunitensi di non usare i loro Boeing 737 Max 9 finché non fossero stati ispezionati. L’agenzia aveva poi aperto un’indagine sui controlli di qualità fatti da Boeing sui propri aerei, ma aveva ritenuto che gli aerei non «fossero in condizioni di operare in sicurezza e in conformità con le norme FAA».

Mercoledì in un comunicato il funzionario della FAA Mike Whitaker ha detto che ciascuno dei 171 aerei a terra dovrà essere ispezionato, con particolare attenzione «ai bulloni, alle giunzioni e alle guide per i portelloni, cioè il pezzo di fusoliera che era volato via» dall’aereo di Alaska Airlines a inizio mese. In totale il processo comporta «ispezioni dettagliate di […] decine di componenti», ha detto Whitaker.

Alaska Airlines ha detto che un primo 737 Max 9 dovrebbe rientrare in servizio venerdì, dopo le ispezioni; secondo una circolare citata da CNN, invece, United Airlines avrebbe ottenuto l’approvazione della FAA per ricominciare a usare i propri nel fine settimana. A ogni modo Whitaker ha chiarito che la FAA non approverà alcuna richiesta di aumento della produzione di 737 Max 9 da parte di Boeing «fino a che avrà accertato che i problemi sulla qualità dei controlli saranno risolti». Nell’incidente era stato lievemente ferito solamente uno dei sei membri dell’equipaggio e nessuno dei 177 passeggeri.