Dopo settimane di blocchi stradali e manifestazioni in alcuni dei più importanti paesi europei, Italia compresa, le proteste degli agricoltori sono arrivate anche in Spagna. Centinaia di agricoltori si sono ritrovati in diverse zone agricole del paese, dall’Andalusia alla Catalogna al nord-est, dove hanno parcheggiato i loro trattori lungo strade e autostrade oppure le hanno bloccate con copertoni e rami, in qualche caso incendiati. El País scrive che la mobilitazione è stata molto estesa e che al momento non ci sono stati incidenti né grossi disagi, con l’eccezione dei blocchi stradali e dei rallentamenti al traffico.

Dopo Germania, Francia e Belgio, anche gli agricoltori spagnoli insomma hanno cominciato a protestare contro la crisi che sta attraversando il loro settore, contestando soprattutto le politiche agricole europee e chiedendo maggiori sussidi al loro governo. In particolare, durante le mobilitazioni di martedì hanno protestato contro l’aumento dei prezzi di fertilizzanti, dei pesticidi e del carburante, così come contro la burocrazia e i controlli imposti alle loro attività. Sono anche stati bloccati alcuni dei centri logistici più importanti del paese, tra cui il porto di Malaga e Mercaolid, il principale mercato ortofrutticolo della comunità autonoma di Castiglia e León, per ora senza incidenti.

Il ministro dell’Agricoltura spagnolo, Luis Planas, ha assicurato che il governo è disposto ad avviare un dialogo con i rappresentanti del settore per trovare soluzioni alle loro richieste. Planas ha anche criticato il Partito Popolare e Vox, che sono rispettivamente i principali partiti conservatore e di destra del paese e stanno cercando di sfruttare le proteste per aumentare i loro consensi, come aveva fatto l’estrema destra in Germania. Intanto entro la fine di febbraio è prevista una grande manifestazione nella capitale Madrid.

– Leggi anche: La protesta degli agricoltori è partita da una chat