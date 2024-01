In Germania migliaia di agricoltori hanno protestato contro il governo bloccando strade e autostrade

Lunedì in quasi tutti gli stati tedeschi migliaia di agricoltori hanno protestato contro il governo bloccando strade e autostrade con i propri mezzi agricoli. La polizia ha fatto sapere di avere contato più di 5.500 mezzi agricoli soltanto a Monaco di Baviera, e altre centinaia di mezzi si sono raccolte in altre città e nelle rampe di accesso di varie autostrade. La protesta più simbolica è avvenuta davanti alla porta di Brandeburgo a Berlino, uno dei monumenti più famosi della città, dove si sono radunati decine di trattori. Nel corso della giornata gli agricoltori hanno rimosso i propri mezzi agricoli dalle strade, ma per i prossimi giorni sono state annunciate nuove proteste.

Gli agricoltori protestano soprattutto per la decisione del governo di ridurre progressivamente un sussidio per l’acquisto di gasolio, che secondo alcuni agricoltori metterebbe in difficoltà diverse aziende di piccola e media grandezza. Il governo tedesco è da settimane in difficoltà col proprio bilancio e sta prendendo diverse misure di tagli alla spesa pubblica.