Diario delle primarie in New Hampshire

Il 23 gennaio si sono svolte le primarie in New Hampshire per le elezioni presidenziali statunitensi del prossimo novembre. Come previsto, nel partito Repubblicano l’ex presidente Donald Trump ha vinto con più del 54 per cento dei voti, mentre l’ex governatrice della South Carolina ed ex ambasciatrice alle Nazioni Unite, Nikki Haley, ha ottenuto il 43,3 per cento dei voti.

È stata una sconfitta piuttosto dura per Haley, che secondo molti analisti aveva la migliore chance di battere Trump proprio in New Hampshire, uno stato dove l’elettorato Repubblicano è piuttosto moderato, indipendente e benestante. Le primarie continueranno in tutti gli stati e i territori statunitensi fino a primavera inoltrata, ma a meno di grosse sorprese il candidato del partito alle presidenziali sarà Trump, che sfiderà (di nuovo) l’attuale presidente, il Democratico Joe Biden.

– Leggi anche: Trump ha vinto anche in New Hampshire

A differenza dell’Iowa, dove si è votato il 15 gennaio tramite la modalità dei caucus, in New Hampshire si sono tenute delle elezioni primarie, con i seggi, le urne e le persone in coda per votare. Francesco Costa era lì, e ha raccontato la situazione con un nuovo video disponibile gratuitamente sul canale YouTube di Da Costa a Costa.

Il video fa parte del progetto del Post “Da Costa a Costa”, che racconta il paese che ha la maggiore influenza su un gran pezzo del mondo, gli Stati Uniti d’America, e la campagna elettorale che ne deciderà il futuro.

Ogni sabato dal 6 gennaio una newsletter scritta da Francesco Costa fa il punto su politica, cultura e società degli Stati Uniti, oltre che sulle ultime notizie sulla campagna elettorale per le presidenziali. È gratuita e ci si iscrive qui.

– Leggi anche: Le primarie in Iowa viste da lì, con Francesco Costa (video)