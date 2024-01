È stato trovato un quadro di Klimt scomparso un secolo fa

Un dipinto dell’artista austriaco Gustav Klimt dato per perso da quasi un secolo è stato trovato a Vienna. Si tratta del quadro “Ritratto della signorina Lieser”, che era stato visto l’ultima volta nel 1925 in una fotografia di una mostra alla Neue Galerie di Vienna e poi scomparso. Come ha raccontato la casa d’aste austriaca im Kinsky, che lo metterà all’asta il prossimo 24 aprile, per gli ultimi decenni il dipinto era stato in possesso di un privato cittadino austriaco.

La casa d’aste ha dichiarato che «un dipinto di tale rarità, significato artistico e valore non era disponibile sul mercato dell’arte in Europa centrale da decenni». Il suo valore è stimato tra i 30 e i 50 milioni di euro.

Il quadro ritrae una donna con i capelli scuri su uno sfondo rosso, con abiti dai toni azzurri e verdi decorati in alcuni punti con un motivo floreale molto simile a quello presente sul velo della figura femminile dell’opera più celebre di Klimt, “Il bacio”, dove però a predominare è l’oro. I Leiser erano un’importante famiglia ebrea dell’alta borghesia viennese e il soggetto potrebbe essere una delle due figlie di Justus e Henrietta Lieser, appassionati d’arte.

È difficile ricostruire la storia del dipinto dal 1925, quando fu esposto per l’ultima volta, al 1960, quando fu acquistato da un cittadino austriaco. Il quadro fu realizzato nel 1917, l’anno prima che Klimt morisse, e alcuni tratti a matita sullo sfondo fanno pensare che l’artista dovesse ancora completarlo. Il quadro rimase poi probabilmente in mano alla famiglia Lieser e, anche se Henrietta fu deportata e morì in un campo di concentramento, non ci sono prove che sia stato trafugato dai nazisti.

Il quadro sarà messo all’asta per conto degli attuali proprietari e dei discendenti della famiglia Lieser, prima però verrà esposto in diverse città: farà tappa in Svizzera, Gran Bretagna, Hong Kong e Germania. Klimt è uno dei pittori europei più famosi del Novecento e i suoi quadri sono valutati milioni di dollari: il suo “Dama col ventaglio”, venduto per oltre 108 milioni di dollari dalla casa d’aste Sotheby’s la scorsa estate, ha raggiunto la somma più alta mai battuta a un’asta in Europa per un quadro.