L’ultimo dibattito tra i candidati Repubblicani negli Stati Uniti prima delle primarie

Mercoledì in Iowa si è tenuto il quinto dibattito tra i principali candidati alle primarie Repubblicane per le elezioni presidenziali statunitensi del 2024. Al dibattito hanno partecipato solo due candidati, il governatore della Florida Ron DeSantis, e l’ex governatrice della South Carolina ed ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley, che per la prima volta hanno attaccato molto duramente il principale candidato e grande assente di questi dibattiti: l’ex presidente Donald Trump.

Prima del dibattito erano rimasti cinque candidati ancora in corsa per le primarie, ma la CNN che ha organizzato l’incontro aveva imposto che per partecipare dovessero avere raggiunto almeno il 10 per cento delle preferenze in almeno tre sondaggi nazionali o nel solo Iowa. Solo tre candidati avevano soddisfatto questi requisiti, l’ex presidente Donald Trump, Ron DeSantis e Nikki Haley.

Erano rimasti fuori l’imprenditore l’imprenditore Vivek Ramaswamy e l’ex governatore del New Jersey Chris Christie. Quest’ultimo poco prima dell’inizio del dibattito aveva annunciato il proprio ritiro dalle primarie, mentre Ramaswamy ha detto che intende comunque partecipare. Come già nei precedenti quattro dibattiti, Trump si è rifiutato di partecipare, preferendo invece farsi intervistare in contemporanea da Fox News.

Quello di mercoledì è stato l’ultimo dibattito prima dell’inizio delle primarie dei Repubblicani, che cominceranno il 15 gennaio, lunedì prossimo, in Iowa. Tecnicamente quelle in Iowa non saranno primarie ma un caucus: gli elettori non voteranno entrando al seggio durante tutta la giornata, ma si riuniranno, ascolteranno brevi comizi e poi indicheranno il proprio candidato su una scheda.

Rispetto agli altri quattro dibattiti, in questo DeSantis e Haley hanno attaccato più duramente l’ex presidente Donald Trump, che secondo i sondaggi è il netto favorito per la vittoria delle primarie con oltre il 60 per cento dei voti. Seguono, a grande distanza, Ron DeSantis (12,5 per cento) e Nikki Haley (11,5 per cento).

Insomma il dibattito il Iowa è stata l’occasione per i due candidati di provare a ribaltare la situazione, concentrando l’attenzione degli elettori Repubblicani sugli errori commessi da Trump durante la sua presidenza, nella speranza di recuperare qualche punto percentuale. DeSantis ha accusato insolitamente in modo molto duro Trump di «partecipare alle elezioni solo per risolvere i suoi problemi», mentre Haley ha sostenuto che Trump non sia «il presidente giusto per andare avanti». Sono stati entrambi poi piuttosto espliciti nel criticare gli anni dell’amministrazione Trump, in particolare nella gestione dell’immigrazione, della pandemia da coronavirus e delle relazioni politiche e commerciali con la Cina.

Il resto del dibattito lo hanno passato soprattutto ad attaccarsi a vicenda su vari temi. Si sono scontrati sulla questione della gestione dell’immigrazione illegale dal Sud e Centro America verso gli Stati Uniti, su cui DeSantis ha da sempre un approccio molto più duro rispetto a Haley.

DeSantis ha invitato gli elettori Repubblicani a non fidarsi di Haley per la gestione dei migranti: «È come avere la volpe che sorveglia il pollaio», ha detto, riferendosi in particolare alle critiche che Haley aveva mosso a chi nel partito aveva definito «criminali» i migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti.

Haley ha insistito nel dire che con le sue critiche non intendeva dire che chiunque può entrare nel paese illegalmente, ma che è irrispettoso definire i migranti criminali a priori. «Mia madre diceva sempre, “se non segui le leggi per entrare in questo paese, non seguirai le leggi quando sarai in questo paese”», ha detto. Haley infatti è nata in South Carolina da due persone immigrate negli Stati Uniti dallo stato del Punjab in India (il suo nome da nubile è Nimrata Randhawa: Nikki è un soprannome e Haley è il cognome del marito).

L’altro grosso tema di dibattito è stato il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina nella difesa contro l’invasione russa. Finora infatti i nuovi finanziamenti all’Ucraina, che devono essere approvati dal Congresso, sono bloccati dall’ostruzionismo dell’ala destra del Partito Repubblicano. Nel corso del dibattito, come anche in quelli passati, Haley è stata la candidata più convinta nel sostegno economico degli Stati Uniti all’Ucraina.

Ha accusato DeSantis di aver inizialmente sostenuto i finanziamenti statunitensi per l’Ucraina e poi di aver cambiato idea. «Nessuno sa in cosa crede», ha detto. «Lasciate che vi dica perché l’Ucraina dovrebbe essere importante. Questo è un paese amante della libertà». Haley ha poi sostenuto che i finanziamenti statunitensi costituirebbero solo il 3,5 per cento del budget del paese per la Difesa, e che non dovrebbero esserci dubbi nell’approvarli.

DeSantis è stato ancora una volta molto critico nei confronti del sostegno statunitense alla difesa ucraina, e ha accusato Haley di tenere più all’Ucraina che al controllo del confine con il Messico. Ha detto che le posizioni di Haley sull’Ucraina sono le stesse del presidente Democratico Joe Biden, e che continuare a sostenere il governo ucraino rischia solo di far continuare la guerra, cosa che potrebbe costare «centinaia di miliardi di dollari in più in futuro».