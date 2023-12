La settantunesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

L’ultimo episodio del 2023 di Joypad è quasi interamente dedicato ai The Game Awards, evento che celebra l’industria dei videogiochi organizzato ogni anno da Geoff Keighley. A trionfare è stato Baldur’s Gate 3, ma anche Alan Wake 2 ha fatto molto bene. Sono stati poi presentati diversi nuovi giochi, che come ogni anno vengono raccontati in Joypad tramite gli appunti di Matteo Bordone. Si è parlato poi di GTA VI, del gioco di Avatar, dell’incredibile storia di The Day Before e dei finalisti di Red Bull Indie Forge 2023. I consigli di questo episodio sono il documentario interattivo The Making of Karateka, Flight Simulator e The Last Faith.

