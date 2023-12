Un regalo di Natale al giorno: -10

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

In Islanda c’è un’espressione, Jólabókaflóðið, che si pronuncia più o meno “Iolabokaflodid”, per indicare i nuovi libri pubblicati prima del Natale con l’idea che possano essere regalati per le feste. Letteralmente significa “l’inondazione di libri di Natale”. Anche in Italia le case editrici pubblicano certi libri appositamente negli ultimi mesi dell’anno pensando ai regali: nel gergo editoriale si usa la parola “strenne”. L’aspetto di “inondazione” di questo fenomeno può disorientare quando si entra in libreria a dicembre col proposito di comprare un libro per qualcuno, ma nessuna idea su quale scegliere. Ludovica Lugli e Giulia Pilotti, le autrici di Comodino, il podcast del Post in cui si chiacchiera di libri e delle cose che gli stanno intorno, si sono scervellate per trovare dritte potenzialmente utili a più persone.

Per fare un regalo a chi legge per imparare cose nuove

I saggi di storia non sono una tipica strenna, e sicuramente Vampyr. Storia naturale della resurrezione (34 euro su Amazon, IBS e Bookdealer) di Francesco Paolo de Ceglia è più a tema con la Pasqua che con il Natale. Ma può interessare molto le persone curiose che leggono per imparare cose nuove, in questo caso come mai nel Settecento si diffusero le credenze sui morti che “ritornano”, cioè sui vampiri: racconta la «preistoria della preistoria di Dracula». De Ceglia insegna Storia della Scienza all’Università di Bari e oltre a essere uno studioso autorevole è anche un accademico che scrive molto bene e in questo caso con la finalità di narrare vicende appassionanti, quindi la lettura è doppiamente piacevole. E in ogni caso il primo capitolo del saggio si intitola “Natale di risurrezione”. (Ludovica Lugli)

Per qualcuno che si prepara ad affrontare un Natale complicato in famiglia

Ho letto Le correzioni di Jonathan Franzen (15 euro su Amazon, IBS e Bookdealer) durante le vacanze di Natale di qualche anno fa, e mi ricordo di aver pensato che la mia famiglia non fosse poi tanto male in confronto ai Lambert. Intorno a loro Franzen costruisce un romanzo corale molto divertente e altrettanto amaro che è diventato un classico contemporaneo della letteratura americana e che piacerà a chi ama le storie di famiglie sgangherate. Riusciranno i Lambert a riunirsi per Natale? Mentre ce lo chiediamo insieme alla signora Lambert ci saremo già innamorati di ogni membro della famiglia e contestualmente li avremo già compatiti tutti. (Giulia Pilotti)

Per chi vuole regalare un romanzo davvero bello

Leggendo tanta narrativa contemporanea è inevitabile incappare spesso in romanzi mediocri (anche solamente per un fatto statistico) e per questo cerco di recuperare qualche classico periodicamente, non solo per colmare delle lacune, ma per andare sul sicuro e leggere un romanzo con la garanzia che sia davvero bello. Dunque se volete regalare un romanzo sicuramente degno andate su un classico, cercando di indovinare quali manchino alla persona a cui state pensando oppure scegliendo un’edizione interessante a prescindere che la persona abbia già letto quello specifico libro o meno: magari una nuova traduzione, nel caso dei libri stranieri, oppure una prima edizione nel caso di quelli italiani. Ma anche i tascabili economici funzionano bene per le cose davvero importanti, e magari potete prenderne due, uno per voi, per far una lettura condivisa. Io oggi lo farei con Menzogna e sortilegio di Elsa Morante (16 euro su Amazon, IBS e Bookdealer), il mio ultimo recupero folgorante, ma di classici ce ne sono a bizzeffe. Alcuni sono menzionati in questa puntata di Timbuctu. (Lugli)

– Leggi anche: Dritte per trovare libri fuori catalogo

Per qualcuno a cui piacciono le storie di gente molto ricca

Gossip Girl non si è inventato niente, l’Upper East Side era già un covo di vipere ben prima che Serena Van Der Woodsen mettesse piede a Grand Central Station. Tra le più velenose c’era lo scrittore Truman Capote, che dopo anni di brillanti reportage dall’alta società newyorkese ne è ai margini quando nel 1975 pubblica su Esquire un racconto intitolato “La Côte Basque 1965” in cui mette in scena un pranzo nel famoso ristorante (La Côte Basque, appunto) durante il quale le facoltose signore note come i Cigni della Quinta Strada si lasciano andare a confessioni più o meno scandalose. La vicenda è al centro del gustoso romanzo di Melanie Benjamin intitolato appunto I cigni della quinta strada (9 euro su Amazon, IBS e Bookdealer), che sarà una serie di Ryan Murphy diretta da Gus Van Sant in uscita a gennaio (Feud: Capote VS the Swans). Per chi vuole poter dire che il libro era meglio… (Pilotti)

Per andare sul sicuro (o provarci con la migliore approssimazione) con una lettrice di Elena Ferrante

Sui social viene spesso presa in giro la strategia di marketing usata da molti editori di accostare nuovi libri di autori poco conosciuti ai nomi di scrittori celebri e di successo, quelle frasi promozionali che si possono riassumere in «è la nuova Elena Ferrante». Pure per me sono spesso ridicole, soprattutto perché in alcuni casi sono piuttosto ingannevoli e vengono usate senza grossi scrupoli, ma mi capita anche di condividerne l’uso perché possono anche essere utili a indirizzare certe scelte di lettura. In questo senso consiglio per le lettrici (femminile statistico) che hanno apprezzato i romanzi di Elena Ferrante per come descrivono bene le esperienze delle donne nel Novecento Il cognome delle donne di Aurora Tamigio (18 euro su Amazon, IBS e Bookdealer), che racconta la storia di una famiglia di donne siciliana dall’inizio del secolo agli anni Ottanta. (Lugli)

– Ascolta anche: Le schegge di Bret Easton Ellis e i libri “dell’anno”

Per un regalo a qualcuno che adora cucinare (ma magari non è capacissimo)

Anche tra i libri di cucina ci sono i grandi classici. Uno di questi è L’arte della cucina francese (33 euro su Amazon, IBS e Bookdealer) di Julia Child, una raccolta quasi enciclopedica di ricette e preparazioni di base che sembrano scritte secondo la filosofia di Ratatouille: tutti possono cucinare. Julia Child, icona della cucina mainstream che alcuni ricorderanno interpretata da Meryl Streep nel film di Nora Ephron Julie & Julia, la pensava allo stesso modo: era un’americana a Parigi quando aprì la sua scuola di cucina, avendo lei stessa iniziato da zero. Mastering the Art of French Cooking, pubblicato per la prima volta nel 1961, è uno dei grandi best seller della cucina e ora Giunti lo ha pubblicato in italiano, permettendoci finalmente di non dover uscire pazzi a convertire le unità di misura. Tutti possono cucinare, ma non tutti possono perdere tempo con le once. (Pilotti)

Per chi vuole regalare un librone che difficilmente ci si compra da soli

C’è un altro saggio di storia che potrebbe essere un bel regalo, ma pretende uno spazio a parte per la sua mole fisica e per il suo prezzo. Metto le mani avanti: non l’ho letto, né lo possiedo, ma rappresenta bene un tipo di libri che apprezzo mi siano regalati, cioè quelli che costano molto. Il mondo. Una storia famigliare (43 euro su Amazon, IBS e Bookdealer) di Simon Sebag Montefiore ha 1.356 pagine, un prezzo di copertina di 45 euro (in digitale 23) e racconta la storia dell’umanità attraverso quelle di una serie di famiglie influenti. Comincia con la dinastia fondata da Sargon, il primo re dell’Impero accadico, vissuto più di 4.200 anni fa, per arrivare ai Trump, agli Xi, ai sauditi, agli Assad e ai Kim. Le recensioni sono perlopiù positive e l’autore oltre a essere uno storico e un apprezzato divulgatore appartiene a sua volta a una famiglia notevole. (Lugli)

Un’alternativa, ancora più costosa, e da guardare più che da leggere

Questo più che un consiglio è un pizzino per i miei famigliari, ma sono sicura di non essere l’unica persona ossessionata dalle case di Milano e che lo spunto possa tornare utile anche ad altre persone. La nostra frustrazione può essere sedata e contemporaneamente infiammata da una serie di libri molto desiderabili e un po’ costosi, ma comunque molto meno costosi di un metro quadro a Milano. Tra questi il volume appena uscito per Hoepli Nelle case. Milan interiors 1928-1978 di Enrico Morteo e Orsina Simona Pierini (120 euro circa su Amazon, IBS e Bookdealer), che ripercorre l’evoluzione dello spazio abitativo attraverso il lavoro dei grandi architetti che hanno cambiato l’aspetto della città. (Pilotti)

Per fare un regalo a qualcuno che si è appassionato con Blackwater

Leggere Blackwater, la serie di romanzi che mescola l’horror al genere “saga familiare” e che si è fatta notare per la formula editoriale con cui è stata pubblicata (in Francia e poi in Italia, analogamente), mi è piaciuto anche perché mi ha fatto riprovare il gusto di seguire una storia a episodi: i sei brevi libri della saga sono stati pubblicati a intervalli di due settimane, abbastanza per leggerli, desiderare il seguito e non aspettare troppo per ottenerlo. Non vale lo stesso per Il volume del tempo di Solvej Balle (il primo volume costa 14 euro su Amazon, IBS e Bookdealer) – di cui solo i primi due libri su sette sono già stati pubblicati anche in italiano: il terzo e il quarto arriveranno nei prossimi mesi, per i successivi bisognerà aspettare la pubblicazione in Danimarca – che però mi sembra comunque interessante. Parla di una donna che si trova a ricominciare da capo la stessa giornata giorno dopo giorno: l’idea non è nuova, ma si conferma buona, ed è applicata molto seriamente, almeno a giudicare dai primi due libri. Come Blackwater potrebbe piacere a chi solitamente non legge romanzi fantastici ma ogni tanto ne ha voglia. (Lugli)

Per far ridere o anche riderissimo

Non c’è un libro di David Sedaris che non sia cosa buona e giusta regalare a chiunque. Non fa eccezione neanche Cuor contento il ciel lo aiuta (18 euro su Amazon, IBS e Bookdealer) pubblicato in Italia quest’anno, che come i precedenti è una raccolta di racconti autobiografici molto divertenti. In questa Sedaris è impegnato a fare i conti, tra le altre cose, con il padre sul letto di morte, che se pensate non possa fare ridere è solo perché non avete mai letto Sedaris. Questo ci aiuta anche a rispondere a una domanda che ci è stata fatta da diverse persone che ascoltano Comodino: da quale libro di Sedaris iniziare, se non lo si conosce? Ecco, questo qui va benissimo e confidiamo che anche se sarà il primo non sarà di certo l’ultimo. (Pilotti)

Altri libri che possono essere molto regalabili e che sono tendenzialmente facili da trovare nelle librerie sono quelli di cui si è parlato di più nel corso dell’anno, perché apprezzati molto da critici e lettori. Lugli e Pilotti ne parlano nella puntata di dicembre di Comodino. L’unica possibile controindicazione con questi è che potrebbero aumentare le probabilità che la persona a cui dovete far un regalo li abbia già. Oppure potete guardare i libri che sono piaciuti alla redazione del Post.

