C’è una nuova bozza dell’accordo della COP28

Mercoledì la presidenza della COP28 ha pubblicato una nuova bozza dell’accordo sui nuovi impegni condivisi a livello internazionale per contrastare il riscaldamento globale, dopo che la prima versione era stata duramente criticata perché considerata troppo poco incisiva. Il documento è stato parzialmente riscritto per includere un riferimento alla necessità di «allontanarsi gradualmente» dall’uso dei combustibili fossili (come carbone, gas e petrolio), il cui utilizzo come fonti di energia causa l’emissione di gas serra, considerati i principali responsabili del cambiamento climatico. La precedente bozza aveva sollevato dure critiche perché non conteneva alcun riferimento a questo tema.

«Allontanarsi gradualmente» dall’utilizzo dei combustibili fossili è una formula più blanda rispetto a quella richiesta dagli attivisti ambientalisti e da un piccolo gruppo informale di paesi noto come “High Ambition Coalition”, “Coalizione della grande ambizione”. Nelle ultime settimane si era parlato molto delle parole che si sarebbero o non si sarebbero potute usare nel documento. Riguardo ai combustibili fossili, per i paesi più ambiziosi la bozza avrebbe dovuto contenere l’espressione “phase out“, che in inglese significa “eliminare in modo graduale”. La nuova bozza contiene invece l’espressione “transitioning away“, che è simile all’espressione “phase down” , molto circolata negli ultimi giorni come alternativa alla più decisa “phase out“.

Il testo esatto ora parla di: «Allontanarsi gradualmente dall’uso dei combustibili fossili per la produzione di energia, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione in questo decennio critico, in modo da raggiungere lo zero netto entro il 2050, in linea con la scienza».

Il testo riconosce la necessità di agire in fretta in questo ambito per limitare l’innalzamento della temperatura oltre 1,5 °C. Negli ultimi giorni il presidente della COP28 Sultan Ahmed Al Jaber – che è anche l’amministratore delegato dell’azienda petrolifera statale emiratina, una delle più grandi al mondo – aveva detto di ritenere che non ci fosse «nessuna scienza, o scenario, che dica che l’abbandono graduale [phase-out] dei combustibili fossili permetterà di mantenere l’aumento delle temperature entro 1,5 °C». Il rapporto sul clima dell’ONU del 2022 sottolinea invece che tutti i diversi scenari di emissioni future che permettono di contenere l’aumento della temperatura media globale sotto 1,5 °C richiedono un’eliminazione quasi totale dell’uso dei combustibili fossili entro il 2050.

