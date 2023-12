L’esercito israeliano si sta avvicinando a Khan Yunis

Da lunedì l’esercito israeliano ha cominciato un’invasione di terra nel sud della Striscia di Gaza, dopo che nelle settimane successive all’attacco di Hamas del 7 ottobre aveva già invaso il nord. La nuova operazione militare si sta concentrando soprattutto nei dintorni di Khan Yunis, la principale città meridionale, dove si stanno dirigendo decine di carri armati israeliani, secondo diverse testimonianze raccolte dai giornalisti presenti nella Striscia.

I testimoni hanno raccontato ai corrispondenti dell’agenzia di stampa AFP che i veicoli militari israeliani stanno occupando in particolare la strada Salah ad-Din, la principale via che collega il nord con il sud della Striscia di Gaza. Nel sud della Striscia ci sono circa 2 milioni di civili palestinesi che erano fuggiti dal nord all’inizio dell’offensiva israeliana, che ora non hanno praticamente nessun posto in cui scappare. A nord c’è l’esercito israeliano, a ovest il mare è controllato dalle navi militari israeliane e a sud l’unico passaggio di confine che non porti in Israele, il varco di Rafah con l’Egitto, è chiuso.

Nelle scorse ore l’esercito israeliano – che alcuni giorni fa aveva diviso la Striscia di Gaza in 620 porzioni, e aveva detto che i civili palestinesi dovranno attenersi a quella mappa per sapere in quali territori fuggire durante le evacuazioni – ha intanto ordinato l’evacuazione del nord-est di Khan Yunis.

Lo ha fatto pubblicando sui social network una mappa in arabo, in cui ha esortato gli abitanti dei quartieri di Al-Mahatta, Al-Katiba, Hamad, Al-Satar, Bani Suhaila e Ma’an a spostarsi nei rifugi per sfollati di Al-Fukhari, Al-Shaboura, Al-Zuhur e Tal Al-Sultan. Non è chiaro però come gli abitanti della Striscia, che hanno un accesso assai limitato all’elettricità e alla connessione internet, possano venire a conoscenza di queste informazioni.

#عاجل يا سكان قطاع غزة، لقد استأنف جيش الدفاع عمله القوي ضد حماس وباقي المنظمات الإرهابية في قطاع غزة. نرجو إخطاركم بما يلي حفاظاً على أمنكم وسلامتكم: ⭕️إلى السكان في أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن في البلوكات 36، 54-38، 221-219

