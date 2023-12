Israele sta per invadere anche il sud della Striscia di Gaza

Da quando venerdì scorso sono ricominciati i combattimenti tra Israele e Hamas, dopo sette giorni di tregua, l’esercito israeliano è tornato a bombardare con grande intensità la Striscia di Gaza, attaccando varie città da nord a sud. Nel nord l’esercito aveva già invaso Gaza, la città più importante e grande della Striscia, e negli ultimi giorni molti segnali avevano fatto capire che la successiva operazione militare sarebbe stata l’invasione del sud.

Lo ha confermato domenica pomeriggio uno dei portavoce dell’esercito israeliano, Daniel Hagari, che in una conferenza stampa ha detto che Israele sta ampliando le operazioni miliari contro Hamas «in tutta la Striscia di Gaza». Hagari ha anche fatto sapere che veicoli armati israeliani sono stati posizionati vicino alla strada di Al-Matahen, circa 5 chilometri a nord di Khan Yunis, la principale città meridionale: nelle scorse settimane era stata intensamente bombardata dall’esercito israeliano, e probabilmente ora diventerà il primo obiettivo militare della nuova invasione via terra.

I presupposti di un’invasione del sud della Striscia erano diventati evidenti già poche ore dopo la fine della tregua, quando l’aviazione israeliana aveva distribuito volantini sulla città di Khan Yunis per avvertire la popolazione di spostarsi ancora più a sud, verso Rafah, al confine con l’Egitto.

In questa parte di territorio si erano già ammassati circa 2 milioni di civili palestinesi che erano fuggiti dal nord, quando a fine ottobre Israele aveva cominciato l’offensiva. Ora quindi i civili non hanno praticamente nessun territorio in cui scappare. A nord c’è l’esercito israeliano, a ovest il mare è controllato dalle navi militari israeliane e a sud l’unico passaggio di confine che non porti in Israele, il varco di Rafah con l’Egitto, è chiuso.

Nei giorni scorsi l’esercito israeliano ha pubblicato una mappa in cui aveva diviso la Striscia di Gaza in 620 porzioni di terra, e ha detto che i civili dovranno attenersi a quella mappa per sapere quali sono i territori “sicuri”, dove andare quando vengono ordinate le evacuazioni. A ogni modo non è chiaro come gli abitanti della Striscia, che hanno un accesso assai limitato all’elettricità e alla connessione internet, possano venire a conoscenza di queste informazioni.

