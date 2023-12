Un regalo di Natale al giorno: -23

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – e di vecchie ormai ne abbiamo moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno, ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altre idee. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Se poi proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

È difficile spiegarsi perché da un giorno all’altro l’algoritmo di TikTok decida di mostrarci insistentemente uno specifico tipo di video che fino a poco prima non ci compariva mai. A una delle nostre redattrici è successo con il cosiddetto #slimetok, quell’angolo della piattaforma in cui piccole aziende indipendenti pubblicizzano in modo creativo i propri slime, cioè quelle sostanze tendenzialmente viscose e malleabili che possono avere moltissime tinte, profumi e consistenze diverse. Lei alla fine ha ceduto e ha comprato questo (12 euro), di Slime Shop Italia, che inizialmente è multicolore e poi da mischiato finisce per essere verdino.

A molti lettori lo slime ricorderà il classico giocattolo prodotto dalla Mattel nei tardi anni Settanta: lo Skifidol, una sostanza molliccia contenuta in un barattolo a forma di secchio dell’immondizia che inizialmente era verde, ma negli anni è stato venduto anche in altri colori. Gli slime prodotti di recente però sono meno un regalo per bambini – per i quali può essere anche pericoloso, dato che non deve assolutamente essere ingerito o messo in bocca – e più un’idea per l’amico o l’amica stressata, ansiosa o distratta, a cui piace cincischiare con le cose o seguire canali ASMR. Se la persona a cui dovete fare un regalo è adolescente o usa TikTok, è molto probabile che saprà come usarlo.

Molti nuovi negozi indipendenti di slime nati negli ultimi anni hanno infatti una comunicazione rivolta soprattutto a giovani adulti: l’idea è che rigirare tra le mani lo slime, stiracchiandolo e manipolandolo a piacimento, faccia un po’ da valvola di sfogo, oltre a stimolare i sensi. La nostra redattrice non si è pentita di aver ceduto all’insistenza dell’algoritmo di TikTok: dice di trovare effettivamente simpatico il suo barattolo di slime, di giocarci di tanto in tanto e di vederci spesso giocare anche gli amici che la vanno a trovare. Aggiunge che ne apprezza il profumo di pulito e il fatto che non lasci le mani appiccicose né sporche.

Il principale negozio italiano è, appunto, Slime Shop Italia, che propone moltissimi diversi slime con le consistenze, i colori e i “temi” più disparati: ce ne sono di ispirati a Harry Potter o al videogioco Minecraft, alla pop band coreana BTS e al cartone animato Due fantagenitori. Per di più i loro pacchi arrivano con un sacchettino di dolciumi e un “attivatore”, ovvero un liquido che si può aggiungere al proprio slime quando comincia a seccarsi. Gli ordini per Natale su Slime Shop Italia chiudono l’11 dicembre.

Volendo su internet – e soprattutto su Etsy, piattaforma dedicata a prodotti artigianali di ogni tipo – se ne trovano tantissimi: trasparenti, più “liquidi”, morbidi e burrosi, o “croccanti” grazie all’aggiunta di perline o palline di polistirolo. Alcuni possono anche cambiare colore in risposta alla temperatura. Per barcamenarsi tra le varie opzioni possibili, Wikipedia ha una buona sezione che riassume i vari generi. Prima di fare l’acquisto conviene comunque controllare che si tratti di un negozio affidabile, facendo una ricerca online o, su Etsy, controllando le recensioni.

