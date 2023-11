La settantesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Nel nuovo episodio di Joypad si parla di PlayStation Portal, un accessorio difficile da inquadrare per la PlayStation 5, ma anche di Alan Wake II, forse la sorpresa di questa seconda parte di stagione. Ci sono poi anche Jusant, un gioco in cui ci si arrampica con una certa grazia e Super Mario RPG, remake di uno storico gioco di ruolo sviluppato da Square Enix. Prima dei consigli di fine episodio (un brutto gioco di Bluey, Laika e il nuovo Yakuza), si è parlato della sempre crescente attenzione al tema dell’accessibilità nei videogiochi e di come produttori e sviluppatori stiano trovando soluzioni per permettere a tutti di poter giocare.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.