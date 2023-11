Caricamento player

Sabato sera il gruppo radicale palestinese Hamas ha rilasciato altri 17 ostaggi che aveva rapito e portato nella Striscia di Gaza durante l’attacco in territorio israeliano del 7 ottobre. In cambio Israele nelle prossime ore dovrebbe rilasciare 39 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. È il secondo scambio fra ostaggi e detenuti fra Israele e Hamas dopo quello di venerdì. Gli scambi avvengono nell’ambito della tregua in corso in questi giorni, la prima dall’inizio della guerra.

Dei 17 ostaggi rilasciati, 13 sono israeliani e 4 sono thailandesi. Dei 13 israeliani, 12 erano stati rapiti dal kibbutz di Be’eri, uno dei più colpiti nell’attacco del 7 ottobre. Una degli ostaggi era invece stata rapita durante il rave Supernova, che Hamas aveva attaccato uccidendo più di duecento partecipanti.

Pubblicità

Anche questo rilascio di ostaggi, come quello di venerdì, è stato mediato dalla Croce rossa internazionale, che sabato sera ha preso in consegna gli ostaggi da Hamas all’interno della Striscia di Gaza e li ha portati in Egitto a bordo di alcuni furgoni attraverso il varco di Rafah. Poco dopo le autorità israeliane li hanno trasferiti su un furgone e fatti entrare in Israele attraverso il varco di Kerem Shalom, non lontano da quello di Rafah.

IDF footage shows the moment the released hostages entered Israeli territory a short while ago pic.twitter.com/xrT9RcE6uJ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 25, 2023

Le condizioni di salute degli ostaggi non sono ancora state rese note. La loro liberazione sarebbe dovuta avvenire sabato pomeriggio, ma quando tutto sembrava pronto Hamas aveva sospeso le operazioni accusando Israele di avere violato i termini negoziati per lo scambio fra ostaggi e detenuti palestinesi. Alcune ore dopo il presidente statunitense Joe Biden aveva telefonato all’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, per cercare di sbloccare la liberazione degli ostaggi (il Qatar in questi giorni sta facendo da intermediario fra Israele e Hamas). Non è chiaro se la telefonata di Biden sia stata decisiva: poco dopo comunque Hamas ha cambiato posizione e liberato 17 ostaggi.

Al momento ci sono meno informazioni disponibili sui 39 detenuti palestinesi che Israele dovrebbe rilasciare in cambio degli ostaggi: sabato sera il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha detto ad Haaretz che Israele ha iniziato a rilasciarne alcuni, ma senza fornire ulteriori dettagli.